Британська зірка Стівен Фрай виступив на сцені з українськими стендаперами

Британський актор та письменник Стівен Фрай. Фото: Новини.LIVE

Напередодні до української столиці приїхав британський актор та письменник Стівен Фрай. Він став ведучим на третьому Саміті перших Леді та Джентльменівв. Також 66-річна зірка завітав до одного з закладів Києва, де зустрівся з гумористами.

Відповідні сторіз з’явилися у соцмережах, зокрема стендапера Антона Тимошенка.

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Номінант на премію "Золотий глобус" став гостем одного з заходів "Підпільного стендапу". Стівен не тільки виступив з промовою на сцені, але й послухав жарти від українських гумористів.

Стівен Фрай в Києві на "Підпільному стендапі". Скриншоти: Instagram

Також письменник влаштував імпровізовану автограф-сесію. Під спалахи камер він підписував книги всім охочим. У своїх соцмережах Фрай не став публікувати контент з зустрічі з молоддю.

Натомість Антон Тимошенко, який нещодавно разом з Сергієм Притулою запустив подкаст, зауважив англійською, мовляв британська зірка каже: "Чи не могли б ви бути люб'язними та зробити донат".

Стівен Фрай в Києві на "Підпільному стендапі". Скриншоти: Instagram

Окрім перших леді, джентльменів та Стівена Фрая, гостями Саміту стали співачка Тіна Кароль, блогерка Даша Квіткова, співак Дмитро Монатік, шоувумен Маша Єфросиніна. Також в Київ приїхав оскароносний актор та режисер Шон Пенн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyosha та Emigrant представили емоційний трек про силу України. Також ми розповідали, що український екшн "Довбуш" продовжує збирати мільйони в прокаті.