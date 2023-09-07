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Британская звезда Стивен Фрай выступил на сцене с украинскими стендаперами

7 сентября 2023 08:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Британская звезда Стивен Фрай выступил на сцене с украинскими стендаперами
Британский актер и писатель Стивен Фрай. Фото: Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне в украинскую столицу приехал британский актер и писатель Стивен Фрай. Он стал ведущим на третьем Саммите первых Леди и Джентльменов. Также 66-летняя звезда посетил одно из заведений Киева, где встретился с юмористами.

Соответствующие сториз появились в соцсетях, в частности стендапера Антона Тимошенко.

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Номинант на премию "Золотой глобус" стал гостем одной из мероприятий "Подпольного стендапа". Стивен не только выступил с речью на сцене, но и послушал шутки от украинских юмористов.

Стивен Фрай в Киеве на "Подпольном стендапе". Скриншоты: Instagram

Также писатель устроил импровизированную автограф-сессию. Во вспышки камер он подписывал книги всем желающим. В своих соцсетях Фрай не стал публиковать контент со встречи с молодежью.

Зато Антон Тимошенко, который недавно вместе с Сергеем Притулой запустил подкаст, отметил на английском, мол британская звезда говорит: "Не могли бы вы быть любезными и сделать донат".

Стивен Фрай в Киеве на "Подпольном стендапе". Скриншоты: Instagram

Кроме первых леди, джентльменов и Стивена Фрая, гостями Саммита стали певица Тина Кароль, блогерша Даша Квиткова, певец Дмитрий Монатик, шоувумен Маша Ефросинина. Также в Киев приехал оскароносный актер и режиссер Шон Пенн.

Напомним, ранее мы писали, что Alyosha и Emigrant представили эмоциональный трек о силе Украины. Также мы рассказывали, что украинский экшн "Довбуш" продолжает собирать миллионы в прокате.

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