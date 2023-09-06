Alyosha та Emigrant представили емоційний трек про силу України

Співачка Alyosha. Фото: facebook.com/AlyoshaOfficial

Співачка Alyosha, яка нещодавно повернулася до України, представила новий кліп. Дуетну пісню артистка записала зі співаком Emigrant.

Кліпом артисти поділилися у своїх соціальних мережах.

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Користь від творчості

Потужний трек має благодійну мету — допомогти пораненим солдатам ЗСУ. Alyosha та Emigrant зняли кліп на спільну пісню "Сила України" (The Power of Ukraine). Кошти від її монетизації підуть на протезування військових.

"Це благодійна ініціатива, спрямована на підтримку наших мужніх українських воїнів, які багато пожертвували заради України та задля приближення нашої Перемоги. Зробіть свій вклад на підтримку наших захисників можете і ви. Усі кошти, зібрані від прослуховувань та завантажень пісні з офіційних цифрових майданчиків та перегляду відео на YouTube, надійдуть на протезування для українських воїнів", — прокоментувала пісню артистка.

Співачка Alyosha тривалий час перебувала у США. Зірка раніше зробила емоційний пост, в якому звернулася до тих, хто її засуджує за виїзд за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Та артистка вже за кілька днів вирішила вибачитися перед прихильниками, якщо її слова могли завдати їм болю.

Артистка разом з солістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею виховує 10-річного Романа, 7-річного Марка та 2-річну Марусю.