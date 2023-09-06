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Український екшн "Довбуш" продовжує збирати мільйони в прокаті

6 вересня 2023 17:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Український екшн "Довбуш" продовжує збирати мільйони в прокаті
Кадр з фільму "Довбуш". Фото: facebook.com/film.ua
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Пригодницько-історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна вражає зборами. За два тижні у прокаті фільм зібрав 20 мільйонів гривень.

Про це у соціальній мережі написала Film.ua Group.

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Картина "Довбуш" продовжує успішно підкорювати глядачів. Квитки за два тижні прокату придбали майже 163 456 глядачів.

"Ділимося результатами другого прокатного вікенду фільму "Довбуш". Касові збори склали 23 306 505 грн, а кількість проданих квитків становить 163 456! Дякуємо усім, хто вже підтримав українське кіно переглядом та залишив про нього відгук у соцмережах. Завдяки вам і вашим рекомендаціям ми зробити неймовірне й у другий вікенд зібрали більшу касу, ніж у перший. Прокат триває, тож долучайтеся, аби побачити на власні очі масштабну історію про захист власної землі, любові й свободи", — йдеться в офіційному повідомленні.

Робота над стрічкою тривала 10 років. Планувалося, що у прокат фільм вийде у травні 2022-го, але через повномасштабне вторгнення прем'єру перенесли.

 

Головний герой стрічки Олекса Довбуш — опришок, герой українських легенд, відомий своїм завзяттям та боротьбою за справедливість. Довбуш вважається найбільш уславленим героєм Прикарпаття та Гуцульщини XVIII століття.

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