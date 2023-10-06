Британський суд оголосив вирок чоловіку, який планував вбивство Єлизавети II

Покійна королева Великої Британії Єлизавета II Фото: Google

Вперше за 42 роки у Великій Британії винесли вирок за держзраду. Напередодні Різдва 2021-го обвинувачений Джасвант Сінгх Чейл збирався вбити Єлизавету II прямісенько в центрі Лондону, у Віндзорському замку. Тепер йому оголосили вирок.

Про це повідомляє видання BBC.

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Історичний вирок

Перед судом Джасвант Сінгх Чейл називав себе "лордом ситхів", оскільки він є фанатом персонажами фантастичного фільму "Зоряні війни". Також підсудний обговорював у чаті свій кривавий план зі штучним інтелектом на ім’я Сара. У чаті він обмінювався з нею повідомленнями сексуального характеру, вважав її своєю дівчиною та вірив, що вони будуть разом після того, як він уб’є Єлизавету II.

Чейл визнав свою провину у погрозі вбивством і зберіганні зброї. Суд оголосив вирок чоловікові — дев’ять років ув'язнення. Він став першою людиною у Великій Британії з 1981-го, яку засудили за державну зраду.

Джасвант Сінгх Чейл. Фото: BBC

Про замах та причини

21-річний Джасвант Сінгх Чейл скористався драбиною, щоб пробратися до Віндзорського замку, де на той час жила королева. Дві години він перебував у замку і вичікував слушної нагоди, аби втілити свій план.

Один з офіцерів-охоронців помітив Джасванта біля дверей, що вели до королівських апартаментів. Хлопець був у балаклаві та мав приготовлений до пострілу арбалет. Його було затримано.

"Ця помста призначена за тих, хто загинув 1919 року під час різанини в Джалліанвал-баг, коли солдати британців відкрили вогонь по тисячах людей, які зібралися в індійському місті Амрітсар", — сказав він.

У протистоянні, про яке згадує Сінгх Чайл, загинули близько 1000 людей. Офіційно, Велика Британія так і не вибачилась за це. Джасванта звинувачували у погрозах вбивством, занесенні зброї до офіційної установи, а також за державну зраду. Чейл визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.

Арбалет Джасванта Сінгха Чейла. Фото: BBC

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер творець легендарної обкладинки з королевою Єлизаветою II для хіта Sex Pistols. Також ми розповідали про бюджетний рецепт улюбленої закуски Єлизавети II.