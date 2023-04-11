Єлизавета II хотіла, аби принци Гаррі та Вільям вбивали талібів: гучна заява британського генерала

Покійна королева Великої Британії Єлизавета II та її онук принц Вільям під час військової служби. Фото: колаж Новини.LIVE

На початку цього року вийшли відверті мемуари принца Гаррі, які отримали назву Spare (Запасний). На сторінках книги чоловік Меган Маркл зізнався, що вбив десятки людей в Афганістані.

Аби спадкоємці британської корони служили в арабській країні, наполягла сама Єлизавета II, повідомляє таблоїд Daily Mail.

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Королева хотіла, щоб і Вільям, і Гаррі воювали проти Талібану в Афганістані, коли почалася війна 2001 року. Втім, пізніше вона зрозуміла — надто ризиковано відправляти майбутнього спадкоємця престолу принца Вільяма. Але не Гаррі.

Рішення про те, чи повинні принци брати участь у війні, обговорювалося на зустрічі між покійною Єлизаветою II і генералом Майком Джексоном, колишнім главою британської армії.

У майбутньому документальному фільмі ITVX під назвою "Справжня корона" Джексон порушив протокол, розкривши подробиці своєї приватної аудієнції з королевою.

"Те, що відбувається в цих аудиторіях і хто кому що говорить, залишається для двох залучених людей. І я порушу правило про нерозголошення того, що відбувається в цьому випадку. Королева була дуже чіткою. Вона сказала: "Мої онуки взяли мій шилінг, тому вони повинні виконати свій обов’язок". І це було все. Але було вирішено, що Вільям як спадкоємець ризикує занадто сильно. Але для його молодшого брата ризик був прийнятним", — розповів військовий.

Королева дуже довго обмірковувала це рішення, оскільки мала детальну інформацію про ризики, з якими стикається британський збройний персонал в Афганістані.

Відзначимо, що Гаррі рахував, скільки талібів він вбив в Афганістані. Під час служби герцог Сассекський ліквідував 25 ворогів.

Принц Гаррі під час служби в Афганістані. Фото: townandcountrymag.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як ставиться до работоргівлі британської монархії у минулому Чарльз III. Також ми писали, що принц Гаррі та Меган заплатили чималу суму екскерівниці пресслужби Мішель Обами.