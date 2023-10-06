Британский суд объявил приговор мужчине, планировавшему убийство Елизаветы II

Покойная королева Великобритании Елизавета II Фото: Google

Впервые за 42 года в Великобритании был вынесен приговор за госизмену. В канун Рождества 2021-го обвиняемый Джасвант Сингх Чейл собирался убить Елизавету II прямо в центре Лондона, в Виндзорском замке. Теперь ему объявили приговор.

Об этом сообщает издание BBC.

Читайте также:

Исторический приговор

Перед судом Джасвант Сингх Чейл называл себя "лордом ситхов", поскольку он является фанатом персонажами фантастического фильма "Звездные войны". Также подсудимый обсуждал в чате свой кровавый план с искусственным интеллектом по имени Сара. В чате он обменивался с ней сообщениями сексуального характера, считал ее своей девушкой и верил, что они будут вместе после того, как он убьет Елизавету II.

Чейл признал свою вину в угрозе убийством и хранении оружия. Суд объявил приговор мужчине — девять лет заключения. Он стал первым человеком в Великобритании с 1981-го, который был осужден за государственную измену.

Джасвант Сингх Чейл. Фото: BBC

О покушении и причинах

21-летний Джасвант Сингх Чейл воспользовался стремянкой, чтобы пробраться в Виндзорский замок, где в то время жила королева. Два часа он находился в замке и выжидал удобного случая, чтобы воплотить свой план.

Один из офицеров-хранителей заметил Джасванта у дверей, ведущих в королевские апартаменты. Парень был в балаклаве и был приготовлен к выстрелу из арбалета. Он был задержан.

"Эта месть предназначена за погибших в 1919 году во время резни в Джаллианвал-баг, когда солдаты британцев открыли огонь по тысячам людей, собравшихся в индийском городе Амритсар", — сказал он.

В противостоянии, о котором упоминает Сингх Чайл, погибли около 1000 человек. Официально, Великобритания так и не принесла извинений за это. Джасванта обвиняли в угрозах убийством, занесении оружия в официальное учреждение, а также за государственную измену. Чейл признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Арбалет Джасванта Сингха Чейла. Фото: BBC

Напомним, ранее мы писали, что скончался создатель легендарной обложки с королевой Елизаветой II для хита Sex Pistols. Также мы рассказывали о бюджетном рецепте любимой закуски Елизаветы II.