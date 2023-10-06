Британский суд объявил приговор мужчине, планировавшему убийство Елизаветы II
Впервые за 42 года в Великобритании был вынесен приговор за госизмену. В канун Рождества 2021-го обвиняемый Джасвант Сингх Чейл собирался убить Елизавету II прямо в центре Лондона, в Виндзорском замке. Теперь ему объявили приговор.
Об этом сообщает издание BBC.
Исторический приговор
Перед судом Джасвант Сингх Чейл называл себя "лордом ситхов", поскольку он является фанатом персонажами фантастического фильма "Звездные войны". Также подсудимый обсуждал в чате свой кровавый план с искусственным интеллектом по имени Сара. В чате он обменивался с ней сообщениями сексуального характера, считал ее своей девушкой и верил, что они будут вместе после того, как он убьет Елизавету II.
Чейл признал свою вину в угрозе убийством и хранении оружия. Суд объявил приговор мужчине — девять лет заключения. Он стал первым человеком в Великобритании с 1981-го, который был осужден за государственную измену.
О покушении и причинах
21-летний Джасвант Сингх Чейл воспользовался стремянкой, чтобы пробраться в Виндзорский замок, где в то время жила королева. Два часа он находился в замке и выжидал удобного случая, чтобы воплотить свой план.
Один из офицеров-хранителей заметил Джасванта у дверей, ведущих в королевские апартаменты. Парень был в балаклаве и был приготовлен к выстрелу из арбалета. Он был задержан.
"Эта месть предназначена за погибших в 1919 году во время резни в Джаллианвал-баг, когда солдаты британцев открыли огонь по тысячам людей, собравшихся в индийском городе Амритсар", — сказал он.
В противостоянии, о котором упоминает Сингх Чайл, погибли около 1000 человек. Официально, Великобритания так и не принесла извинений за это. Джасванта обвиняли в угрозах убийством, занесении оружия в официальное учреждение, а также за государственную измену. Чейл признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
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