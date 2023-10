Брітні Спірс обурилася через критику її мемуарів у пресі

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Jordan Strauss

Відома співачка Брітні Спірс розкритикувала публікації в ЗМІ щодо її майбутніх мемуарів. Вона заявила, що своєю книгою вона не хотіла нікого образити.

Про що йдеться в книзі

Як відомо, книга Брітні "The Woman in Me" ("Жінка в мені") виходить 24 жовтня. В передрелізних публікаціях показали деякі з найбільших відкриттів книги, серед них і стосунки з Джастіном Тімберлейком та її навчання в консерваторії.

"Метою моєї книги не було нікого образити в жодному разі! Це була я тоді... це в минулому! Мені не подобаються заголовки, які я читаю... саме тому я покинула цей бізнес чотири роки тому! Більша частина книги написана 20 років тому... Я пішла далі, і це прекрасний чистий аркуш звідси! Я тут, щоб так було до кінця мого життя! Так чи інакше, це остання, а л**но трапляється!", — написала вона у своїх соцмережах.

Зазначається, що журнал People, який отримав перші фрагменти книги, опублікував саме ту частину, де співачка розповідає про аборт, який вона зробила, коли мала стосунки з Джастіном Тібмерлейком.

"Я так сильно любила Джастіна. Я завжди очікувала, що одного дня у нас буде сім'я... Якби це залежало тільки від мене, я б ніколи цього не зробила", — писала Брітні.

Інші уривки з мемуарів

Також вона описала про свій біль через те, як з нею поводилися та завдали шкоди її психічному та фізичному здоров'ю.

"Після того, як мене поклали на каталку, я знала, що вони можуть зв'язати моє тіло в будь-який час, коли захочуть. І я погодилася... Моя свобода в обмін на сон з моїми дітьми — це була торгівля, на яку я була готова піти", — зауважила вона у своїй книзі.

Що каже Брітні

Крім того, співачка прокоментувала детальніше матеріали у виданнях щодо її книги.

"Насправді це книга, яку я не знала, що потрібно було писати... хоча дехто може образитися, вона дала мені змогу поставити крапку в усіх питаннях заради кращого майбутнього! Сподіваюся, я зможу просвітити людей, які в більшості випадків відчувають себе особливо самотніми, скривдженими або незрозумілими! Знову ж таки, моїм мотивом для написання цієї книги не було розводитися про мій минулий досвід, як це робить преса, і це тупо і безглуздо! З тих пір я пішла далі!", — наголосила Брітні.

Своєю чергою у журналі Time з'явилася історія про те, як співачка розповідає про свій роман з Коліном Фаррелом. Вона назвала її "двотижневою бійкою", адже пара "боролася так пристрасно, наче ми були у вуличній бійці".

Публікація книги

"Спірс отримала 15 мільйонів доларів від видавництва Gallery Books, що входить до складу видавництва Simon & Schuster, яке придбало мемуари в результаті торгової війни. Аудіокнига "Жінка в мені" виходить 24 жовтня і буде начитана номінованою на "Оскар" акторкою Мішель Вільямс для версії аудіокниги", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, Джастін Тімберлейк грав на гітарі для Брітні Спірс, коли вона ридала після переривання незапланованої вагітності. Спірс шокувала шанувальників, стверджуючи у своїх мемуарах, що вона зробила аборт у віці 19 років, тому що Тімберлейк, якому на той час також було 19 років, "не був готовий" до батьківства.