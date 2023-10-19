Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Я цілувалася з ним", — Бритні Спірс зізналася, що зраджувала Тімберлейку arrow

"Я цілувалася з ним", — Бритні Спірс зізналася, що зраджувала Тімберлейку

19 жовтня 2023 10:52
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Я цілувалася з ним", — Бритні Спірс зізналася, що зраджувала Тімберлейку
Джастін Тімберлейк і Брітні Спірс. Фото: instagram.com/enews
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Брітні Спірс зізналася, що все ж таки зрадила своєму колишньому хлопцю Джастіну Тімберлейку, коли вони зустрічалися. Вона цілувалася з танцюристом Вейдом Робсоном. 

Про це 41-річна співачка розповіла у своїй книзі "Жінка в мені", пише The US Sun

Читайте також:

Розповіла подробиці

Брітні Спірс відверто розповідає про своє особисте життя на сторінках своїх мемуарів "Жінка в мені", які вийдуть 24 жовтня. Деякі з відвертих історій зірки з мемуарів вже анонсували у відомих виданнях. 

Ходили чутки, що Брітні та актор Джастін Тімберлейк розійшлися у 2002 році після трьох років стосунків через те, що у неї була інтрижка з австралійським хореографом Вейдом Робсоном.

 

Вейд Робсон
Хореограф Вейд Робсон. Фото: Cj Contino

Пізніше Джастін випустив свій знаменитий сингл Cry Me A River, який містить слова, що натякають обман з боку коханої. Брітні Спірс раніше була ображена через цей трек. 

 

Проте, Брітні підтвердила у своїх мемуарах, що все ж таки поцілувала Вейда під час вечірки.

"Одного вечора ми пішли в іспанський бар. Ми танцювали і веселилися. Того вечора я з ним цілувалася", — розповіла Брітні у книзі.

Зірка також пише, що це був єдиний випадок зради стосовно Джастіна, весь інший час вона була йому вірна.

 

Тоді зірка розповіла Джастіну про свій поцілунок з Вейдом, через це вони і розійшлися.

Вейд Робсон у 2001 році  поставив хореографію для культових кліпів поп-зірки "Oops... I Did It Again" і "I'm A Slave 4 U", а також її спеціального концерту "Live from Las Vegas".

 

У 2000 році Брітні сказала про хореографа у шоу "Доброго ранку, Америко": "Він просто вундеркінд, серйозно… Він геній. Він чудовий".

Проте їхні стосунки тривали менше року. 

Нагадаємо, Брітні Спірс позбулася дитини Джастіна Тімберлейка. 

Також ми писали, що розлучена Брітні Спірс пише другий том мемуарів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі