"Я цілувалася з ним", — Бритні Спірс зізналася, що зраджувала Тімберлейку

Джастін Тімберлейк і Брітні Спірс. Фото: instagram.com/enews

Брітні Спірс зізналася, що все ж таки зрадила своєму колишньому хлопцю Джастіну Тімберлейку, коли вони зустрічалися. Вона цілувалася з танцюристом Вейдом Робсоном.

Про це 41-річна співачка розповіла у своїй книзі "Жінка в мені", пише The US Sun.

Розповіла подробиці

Брітні Спірс відверто розповідає про своє особисте життя на сторінках своїх мемуарів "Жінка в мені", які вийдуть 24 жовтня. Деякі з відвертих історій зірки з мемуарів вже анонсували у відомих виданнях.

Ходили чутки, що Брітні та актор Джастін Тімберлейк розійшлися у 2002 році після трьох років стосунків через те, що у неї була інтрижка з австралійським хореографом Вейдом Робсоном.

Хореограф Вейд Робсон. Фото: Cj Contino

Пізніше Джастін випустив свій знаменитий сингл Cry Me A River, який містить слова, що натякають обман з боку коханої. Брітні Спірс раніше була ображена через цей трек.

Проте, Брітні підтвердила у своїх мемуарах, що все ж таки поцілувала Вейда під час вечірки.

"Одного вечора ми пішли в іспанський бар. Ми танцювали і веселилися. Того вечора я з ним цілувалася", — розповіла Брітні у книзі.

Зірка також пише, що це був єдиний випадок зради стосовно Джастіна, весь інший час вона була йому вірна.

Тоді зірка розповіла Джастіну про свій поцілунок з Вейдом, через це вони і розійшлися.

Вейд Робсон у 2001 році поставив хореографію для культових кліпів поп-зірки "Oops... I Did It Again" і "I'm A Slave 4 U", а також її спеціального концерту "Live from Las Vegas".

У 2000 році Брітні сказала про хореографа у шоу "Доброго ранку, Америко": "Він просто вундеркінд, серйозно… Він геній. Він чудовий".

Проте їхні стосунки тривали менше року.

Нагадаємо, Брітні Спірс позбулася дитини Джастіна Тімберлейка.

Також ми писали, що розлучена Брітні Спірс пише другий том мемуарів.