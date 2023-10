Бритни Спирс возмутилась из-за критики ее мемуаров в прессе

Американская певица Бритни Спирс. Фото: Jordan Strauss

Известная певица Бритни Спирс раскритиковала публикации в СМИ по поводу ее будущих мемуаров. Она заявила, что своей книгой она не хотела никого обидеть.

О чем идет речь в книге

Как известно, книга Бритни "The Woman in Me" ("Женщина во мне") выходит 24 октября. В предрелизных публикациях показали некоторые из величайших открытий книги, среди них и отношения с Джастином Тимберлейком и ее обучение в консерватории.

"Целью моей книги не было никого обидеть ни в коем случае! Это была я тогда... это в прошлом! Мне не нравятся заголовки, которые я читаю... именно поэтому я покинула этот бизнес четыре года назад! Большая часть книги написана 20 лет назад... Я пошла дальше, и это прекрасный чистый лист отсюда! Я здесь, чтобы так было до конца моей жизни! Так или иначе, это последняя, а де**мо случается!", — написала она в своих соцсетях.

Журнал People, получивший первые фрагменты книги, опубликовал именно ту часть, где певица рассказывает об аборте, который она сделала, когда имела отношения с Джастином Тибмерлейком.

"Я так сильно любила Джастина. Я всегда ожидала, что однажды у нас будет семья... Если бы это зависело только от меня, я бы никогда этого не сделала", — писала Бритни.

Другие отрывки из мемуаров

Также она описала свою боль из-за того, как с ней обращались и нанесли вред ее психическому и физическому здоровью.

"После того, как меня положили на каталку, я знала, что они могут связать мое тело в любое время, когда захотят. И я согласилась... Моя свобода в обмен на сон с моими детьми — это была торговля, на которую я была готова пойти", — заметила она в своей книге.

Что говорит Бритни

Кроме того, певица прокомментировала более подробно материалы в изданиях по ее книге.

"На самом деле это книга, которую я не знала, что нужно было писать... хотя некоторые могут обидеться, она дала мне возможность поставить точку во всех вопросах ради лучшего будущего! Надеюсь, я смогу просветить людей, которые в большинстве случаев чувствуют себя особенно одинокими, обиженными или непонятными! Опять же, моим мотивом для написания этой книги не было разводиться о моем прошлом опыте, как это делает пресса, и это тупо и бессмысленно! С тех пор я пошла дальше!", — подчеркнула Бритни.

В свою очередь в журнале Time появилась история о том, как певица рассказывает о своем романе с Колином Фаррелом. Она назвала его "двухнедельной дракой", ведь пара "боролась так страстно, словно мы были в уличной драке".

Публикация книги

"Спирс получила 15 миллионов долларов от издательства Gallery Books, входящего в состав издательства Simon & Schuster, которое приобрело мемуары в результате торговой войны. Аудиокнига "Женщина во мне" выходит 24 октября и будет начитана номинированной на "Оскар" актрисой Мишель Уильямс для версии аудиокниги", — добавили в материале.

Напомним, Джастин Тимберлейк играл на гитаре для Бритни Спирс, когда она рыдала после прерывания незапланированной беременности. Спирс шокировала поклонников, утверждая в своих мемуарах, что она сделала аборт в возрасте 19 лет, потому что Тимберлейк, которому в то время тоже было 19 лет, "не был готов" к отцовству.