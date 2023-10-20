Брітні Спірс розповіла, як Тімберлейк "втішав" її після аборту

Співаки Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк. Фото: instagram.com/2000smagical/

Джастін Тімберлейк грав на гітарі для Брітні Спірс, коли вона ридала після переривання незапланованої вагітності. Спірс шокувала шанувальників, стверджуючи у своїх мемуарах, що вона зробила аборт у віці 19 років, тому що Тімберлейк, якому на той час також було 19 років, "не був готовий" до батьківства.

Про це пише Daily Mail.

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Таємниця Спірс та Тімберлейка

Колишня пара зустрічалася з 1999 по 2002 рік — інсайдер розповів DailyMail, що Тімберлейк завжди сподівався, що аборт залишиться "таємницею".

Згідно з Us Weekly, Спірс детально описує наслідки "болісного" рішення, згадуючи момент, коли Тімберлейк почав "грати на гітарі", коли вона "плакала" на підлозі ванної кімнати.

Тімберлейк "думав, що, можливо, музика допоможе" втішити співачку.

Інсайдери розповіли, що Тімберлейк "усвідомлює", що його минуле ставлення до Спірс може "переслідувати його", тому він не планує коментувати мемуари артистки.

"Джастін думав, що рішення, яке вони прийняли, було спільним рішенням, і він мав намір ніколи не говорити про це, щоб це назавжди залишилося їхнею таємницею", — сказав інсайдер ексклюзивно DailyMail.

Нагадаємо, Брітні Спірс позбулася дитини Джастіна Тімберлейка.

Раніше ми писали, що розлучена Брітні Спірс пише другий том мемуарів.