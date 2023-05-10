Бритни Спирс расскажет о романе с Фарреллом в своих мемуарах: но есть проблема

Певица Бритни Спирс и актер Колин Фаррелл. Фото: коллаж Новини.LIVE

Американская певица Бритни Спирс, которая уже почти пять лет не выступает на сцене, готовится к презентации собственных мемуаров. В них она расскажет также скандальные подробности о романе с ирландским киноактером Колином Фарреллом.

Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает The Sun.

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Выход мемуаров Спирс отложен на неопределенное время. Издательство, которое занимается ее книгой, получило гневные письма от адвокатов некоторых звезд, с которыми у Бритни были отношения, и о которых артистка вспомнила на страницах.

По данным журналистов, речь идет именно о Колине Фаррелле, отношения с которым для Бритни закончились не лучшим образом. Актер очень расстроил певицу, когда после их романа он направил ей наклейку на бампер автомобиля с надписью "Посигналь, если ты спала с Колином Фарреллом". По словам инсайдера, все это походило на шутку, но Бритни была раздражена и возмущена.

"Ей было тяжело из-за того, что некоторые люди смеялись над ней", — сообщает The Sun.

Бритни Спирс и Колин Фаррелл. Фото: Pinterest

Позже Колин пытался помириться с Бритни Спирс и признавал, что обращался с ней не лучшим образом. Он объяснил, что его поведение было связано с собственными жизненными проблемами, борьбой с наркотиками и другими зависимостями.

"Ради книги Бритни пришлось пройти через эмоциональные испытания и вспомнить не самые лучшие моменты своей жизни в 2000-х. Это слишком тяжелые воспоминания и трудные дни, чтобы скрывать этот опыт. В те бурные времена Бритни имела много других приключений, даже неудачный опыт с Колином", — подытожил источник издания.

Напомним, ранее мы писали, что мемуары принца Гарри побили мировой рекорд по продажам, обогнав биографию бывшего президента США Барака Обамы. Также мы рассказывали, что первый муж Бритни Спирс отомстил ей и сыграл свадьбу.