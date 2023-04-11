Тренерка по фітнесу на особистій зустрічі довела Брітні Спірс до сліз: що вона зробила

Американську співачку Брітні Спірс образила фітнес тренерка. Фото: Poder360

Американська співачка Брітні Спірс прокоментувала багаторічні плітки про її нібито зайву вагу. Колишня поппринцеса вирішила розповісти шанувальникам про одну зустріч, яка відбулась нещодавно.

Публікацію в Instagram Спірс традиційно доповнила своїми танцями перед камерою.

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"Перше, що вона зробила — ущипнула мене за шкіру на животі та на ногах і заявила, що мені потрібно повернути фігуру, яка була в молодості", — написала Брітні.

Спірс зізналася, що ця зустріч довела її до сліз. За її словами, вона ділиться фотографіями та відео у соцмережах, де демонструє свою фігуру. Все аби довести — насправді вона не виглядає так, як на знімках папараці.

"Я тренуюся по 45 хвилин тричі на тиждень, от і все. Ненавиджу занадто довго тренуватися. Я справді багато працювала, щоб прийти у форму", — підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шанувальники Брітні Спірс викликали поліцію до її будинку. Також ми розповідали, що Спірс образилась на зірку культового серіалу "Всі жінки відьми", американську акторку Аліссу Мілано.