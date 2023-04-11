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Тренерка по фітнесу на особистій зустрічі довела Брітні Спірс до сліз: що вона зробила

11 квітня 2023 11:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тренерка по фітнесу на особистій зустрічі довела Брітні Спірс до сліз: що вона зробила
Американську співачку Брітні Спірс образила фітнес тренерка. Фото: Poder360
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка Брітні Спірс прокоментувала багаторічні плітки про її нібито зайву вагу. Колишня поппринцеса вирішила розповісти шанувальникам про одну зустріч, яка відбулась нещодавно. 

Публікацію в Instagram Спірс традиційно доповнила своїми танцями перед камерою. 

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"Перше, що вона зробила — ущипнула мене за шкіру на животі та на ногах і заявила, що мені потрібно повернути фігуру, яка була в молодості", — написала Брітні.

Спірс зізналася, що ця зустріч довела її до сліз. За її словами, вона ділиться фотографіями та відео у соцмережах, де демонструє свою фігуру. Все аби довести —  насправді вона не виглядає так, як на знімках папараці. 

"Я тренуюся по 45 хвилин тричі на тиждень, от і все. Ненавиджу занадто довго тренуватися. Я справді багато працювала, щоб прийти у форму", — підсумувала співачка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by River Red (@britneyspears)

Нагадаємо, раніше ми писали, що шанувальники Брітні Спірс викликали поліцію до її будинку. Також ми розповідали, що Спірс образилась на зірку культового серіалу "Всі жінки відьми", американську акторку Аліссу Мілано.

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