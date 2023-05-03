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Перший чоловік Брітні Спірс помстився їй та зіграв весілля

3 травня 2023 15:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Перший чоловік Брітні Спірс помстився їй та зіграв весілля
Американська співачка Брітні Спірс та її колишній чоловік Джейсон Александер. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого року, напередодні весілля американської співачки Брітні Спірс та фітнес-тренера та актора Сема Асгарі, до зіркового маєтку проник перший чоловік Брітні, Джейсон Александер. Він хотів відмовити артистку від шлюбу з молодим іранцем та нагадував про себе. Тоді чоловіка заарештували. А тепер він сам одружився, аби помститися зірковій колишній. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Перший чоловік Спірс, який у день весілля з фітнес-тренером увірвався до неї до будинку з ножем у тюремному комбінезоні знову одружився. Колишній засуджений із наркотичною залежністю та явним розладом психіки виявився завидним нареченим. Щаслива дружина — непублічна особистість на ім’я Ребекка.

З Джейсоном Александером Спірс дружила з дитинства. Потім вони почали зустрічатись. 2004 року у Лас-Вегасі вони одружилися. Проте сімейне життя тривало лише 55 годин. Про весілля дізнався батько попзірки та змусив молодих анулювати шлюб.

Співачка Брітні Спірс з першим чоловіком. Фото: Page Six

Навіть після власного весілля чоловік продовжує писати в соцмережах про Спірс та її нібито ув'язнення. Він вважає, що співачка у заручниках і до неї застосовують насильство.

"Скільки ще має пройти часу, щоб із нею припинили жорстоко поводитися? Це того не варте. Гроші. Статус. Та її просто використовують. А весілля — це все для шоу. Голлівудський сценарій", — пише він про Брітні.

Відзначимо, що в день весілля Брітні минулого року, Александера заарештували за переслідування, проникнення на приватну територію, вандалізм та побиття охоронця. За кілька днів його випустили, але виписали заборону наближення до співачки та її родини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тренерка з фітнесу на особистій зустрічі довела Брітні Спірс до сліз. Також ми розповідали, що Брітні Спірс образилась на зірку культового серіалу "Всі жінки відьми", американську акторку Аліссу Мілано.

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