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Брітні Спірс шокувала оголеним пляжним фото

27 жовтня 2023 17:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Брітні Спірс шокувала оголеним пляжним фото
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Брітні Спірс повністю оголилася на пляжі для своїх мільйонів фоловерів. Зірка вразила сміливим фото, на якому у всій красі демонструє струнку фігуру.

Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram.

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Брітні не підписала знімок і поділилася ним після випуску своїх довгоочікуваних мемуарів, в яких детально описується її страждання під час 13-річного перебування під опікою.

 

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

У мемуарах вона розповіла про "сувору дієту", на якій її два роки тримав батько Джеймі Спірс, яка складалася з курки та консервованих овочів.

У своїх мемуарах "Жінка в мені" Спірс описала, як з’явилася дієта під час її опікунства і як вона "випрошувала" у свого дворецького "справжню їжу".

41-річна Спірс благала про гамбургер та морозиво, але їй постійно відмовляли через "суворі накази" її батька.

Співачка стверджувала, що її батько, який був призначений розпорядником її фінансів і особистого життя в 2008 році, почав дієту після того, як неодноразово говорив їй, що вона виглядає "товстою".

"Тож протягом двох років я майже нічого не їла, крім курки та консервованих овочів. Два роки — це довгий термін, щоб не мати можливості їсти те, що хочеться, особливо коли ваше тіло, ваша робота і ваша душа заробляють гроші, на які всі живуть. Моє тіло було достатньо сильним, щоб витримати двох дітей, і достатньо спритним, щоб ідеально виконувати кожен хореографічний рух на сцені. І ось, у мене записана кожна калорія, щоб люди могли продовжувати збагачуватися за рахунок мого тіла", — говорить артистка.

Брітні сказала, що вона була єдиною, хто вважав "обурливим" те, що її споживання їжі настільки суворо контролювали.

"Моя сім’я залишалася в Дестіні, гарному пляжному містечку у Флориді, у неймовірно красивому будинку, який я купила для них, і щовечора їла смачну їжу, поки я голодувала й працювала", — сказала вона.

Нагадаємо, Брітні Спірс розповіла, як Тімберлейк "втішав" її після аборту.

Раніше Брітні Спірс позбулася дитини Джастіна Тімберлейка.

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