Брітні Спірс шокувала оголеним пляжним фото
Співачка Брітні Спірс повністю оголилася на пляжі для своїх мільйонів фоловерів. Зірка вразила сміливим фото, на якому у всій красі демонструє струнку фігуру.
Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram.
Брітні Спірс оголилася на тлі своїх одкровень
Брітні не підписала знімок і поділилася ним після випуску своїх довгоочікуваних мемуарів, в яких детально описується її страждання під час 13-річного перебування під опікою.
У мемуарах вона розповіла про "сувору дієту", на якій її два роки тримав батько Джеймі Спірс, яка складалася з курки та консервованих овочів.
У своїх мемуарах "Жінка в мені" Спірс описала, як з’явилася дієта під час її опікунства і як вона "випрошувала" у свого дворецького "справжню їжу".
41-річна Спірс благала про гамбургер та морозиво, але їй постійно відмовляли через "суворі накази" її батька.
Співачка стверджувала, що її батько, який був призначений розпорядником її фінансів і особистого життя в 2008 році, почав дієту після того, як неодноразово говорив їй, що вона виглядає "товстою".
"Тож протягом двох років я майже нічого не їла, крім курки та консервованих овочів. Два роки — це довгий термін, щоб не мати можливості їсти те, що хочеться, особливо коли ваше тіло, ваша робота і ваша душа заробляють гроші, на які всі живуть. Моє тіло було достатньо сильним, щоб витримати двох дітей, і достатньо спритним, щоб ідеально виконувати кожен хореографічний рух на сцені. І ось, у мене записана кожна калорія, щоб люди могли продовжувати збагачуватися за рахунок мого тіла", — говорить артистка.
Брітні сказала, що вона була єдиною, хто вважав "обурливим" те, що її споживання їжі настільки суворо контролювали.
"Моя сім’я залишалася в Дестіні, гарному пляжному містечку у Флориді, у неймовірно красивому будинку, який я купила для них, і щовечора їла смачну їжу, поки я голодувала й працювала", — сказала вона.
Нагадаємо, Брітні Спірс розповіла, як Тімберлейк "втішав" її після аборту.
Раніше Брітні Спірс позбулася дитини Джастіна Тімберлейка.
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