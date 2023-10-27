Бритни Спирс шокировала обнаженным пляжным фото

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Певица Бритни Спирс полностью обнажилась на пляже для своих миллионов фолловеров. Звезда поразила смелым фото, на котором во всей красе демонстрирует стройную фигуру.

Снимок артистка опубликовала в своем Instagram.

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Бритни не подписала снимок и поделилась им после выпуска своих долгожданных мемуаров, в которых подробно описывается ее страдания во время ее 13-летнего пребывания на попечении.

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

В мемуарах она рассказала о "строжайшей диете", на которой ее два года держал отец Джейми Спирс, состоявшей из курицы и консервированных овощей.

В своих мемуарах "Женщина во мне" Спирс описала, как появилась диета во время ее опеки и как она "выпрашивала" своего дворецкого "настоящую еду".

41-летняя Спирс умоляла о гамбургере или мороженом, но ей постоянно отказывали из-за "строгих приказов" ее отца.

Певица утверждала, что ее отец, назначенный распорядителем ее финансов и личной жизни в 2008 году, начал диету после того, как неоднократно говорил ей, что она выглядит "толстой".

"Поэтому в течение двух лет я почти ничего не ела, кроме курицы и консервированных овощей. Два года — это долгий срок, чтобы не иметь возможности есть то, что хочется, особенно когда ваше тело, ваша работа и ваша душа зарабатывают деньги, на которые все живут. Мое тело было достаточно сильным, чтобы выдержать двоих детей, и достаточно ловким, чтобы идеально выполнять каждое хореографическое движение на сцене. И вот, у меня записана каждая калория, чтобы люди могли продолжать обогащаться за счет моего тела", — говорит артистка.

Бритни сказала, что она была единственной, кто считал "возмутительным" то, что ее употребление в пищу столь строго контролировали.

"Моя семья оставалась в Дестине, красивом пляжном городке во Флориде, в невероятно красивом доме, который я купила для них, и каждый вечер ела вкусную еду, пока я голодала и работала", — сказала она.

Напомним, Бритни Спирс рассказала, как Тимберлейк "утешал" ее после аборта.

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