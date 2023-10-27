Бритни Спирс шокировала обнаженным пляжным фото
Певица Бритни Спирс полностью обнажилась на пляже для своих миллионов фолловеров. Звезда поразила смелым фото, на котором во всей красе демонстрирует стройную фигуру.
Снимок артистка опубликовала в своем Instagram.
Бритни Спирс обнажилась на фоне своих откровений
Бритни не подписала снимок и поделилась им после выпуска своих долгожданных мемуаров, в которых подробно описывается ее страдания во время ее 13-летнего пребывания на попечении.
В мемуарах она рассказала о "строжайшей диете", на которой ее два года держал отец Джейми Спирс, состоявшей из курицы и консервированных овощей.
В своих мемуарах "Женщина во мне" Спирс описала, как появилась диета во время ее опеки и как она "выпрашивала" своего дворецкого "настоящую еду".
41-летняя Спирс умоляла о гамбургере или мороженом, но ей постоянно отказывали из-за "строгих приказов" ее отца.
Певица утверждала, что ее отец, назначенный распорядителем ее финансов и личной жизни в 2008 году, начал диету после того, как неоднократно говорил ей, что она выглядит "толстой".
"Поэтому в течение двух лет я почти ничего не ела, кроме курицы и консервированных овощей. Два года — это долгий срок, чтобы не иметь возможности есть то, что хочется, особенно когда ваше тело, ваша работа и ваша душа зарабатывают деньги, на которые все живут. Мое тело было достаточно сильным, чтобы выдержать двоих детей, и достаточно ловким, чтобы идеально выполнять каждое хореографическое движение на сцене. И вот, у меня записана каждая калория, чтобы люди могли продолжать обогащаться за счет моего тела", — говорит артистка.
Бритни сказала, что она была единственной, кто считал "возмутительным" то, что ее употребление в пищу столь строго контролировали.
"Моя семья оставалась в Дестине, красивом пляжном городке во Флориде, в невероятно красивом доме, который я купила для них, и каждый вечер ела вкусную еду, пока я голодала и работала", — сказала она.
Напомним, Бритни Спирс рассказала, как Тимберлейк "утешал" ее после аборта.
Ранее Бритни Спирс избавилась от ребенка Джастина Тимберлейка.
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