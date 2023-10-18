Шокуюче зізнання — Брітні Спірс позбулася дитини Джастіна Тімберлейка

Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк. Фото: nstagram.com/90s80s70s60s50s

Брітні Спірс зізналася, що зробила аборт в 19 років. Тоді вона завагітніла від співака та актора Джастіна Тімберлейка, який не сильно зрадів таким новинам.

Про це співачка розповіла у своїй книзі "Жінка в мені", фрагмент якої опублікували у журналі People.

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Не був готовий до батьківства

Стосунки 17-річної Брітні Спірс та 18-річного Джастіна Тімберлейка розпочалися в 1999 році й тривали три роки — у 2002 пара розійшлася. Виявляється, у цей період Брітні завагітніла від Джастіна і спочатку навіть зраділа цьому.

"Це було неочікувано, але для мене це не було трагедією. Я так любила Джастіна. Я завжди сподівалася, що колись у нас буде сім’я. Просто це сталося набагато раніше, ніж я очікувала", — розповіла Брітні у мемуарах.

Проте реакція Джастіна була не тією, на яку розраховувала Спірс. Виконавець не зрадів.

"Він сказав, що ми ще не готові мати дитину в нашому житті, що ми занадто молоді. Впевнена, що люди зненавидять мене за це, але я погодилася не народжувати дитину. Не знаю, чи це було правильним рішенням", — поділилася Брітні Спірс.

Співачка стверджує, що якби не реакція Тімберлейка, то ніколи б не зробила цього. Також вона зазначила, що це одна з найболючіших подій в її житті.

Через 20 років співак публічно попросив вибачення у Брітні, а згодом навіть підтримав її під час судового процесу щодо звільнення від батьківської опіки.

Нагадаємо, ексчоловік Брітні Спірс зізнався, чи шукає їй заміну.

Також ми писали, що розлучена Брітні Спірс пише другий том мемуарів.