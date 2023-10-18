Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Шокуюче зізнання — Брітні Спірс позбулася дитини Джастіна Тімберлейка arrow

Шокуюче зізнання — Брітні Спірс позбулася дитини Джастіна Тімберлейка

18 жовтня 2023 14:14
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Шокуюче зізнання — Брітні Спірс позбулася дитини Джастіна Тімберлейка
Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк. Фото: nstagram.com/90s80s70s60s50s
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Брітні Спірс зізналася, що зробила аборт в 19 років. Тоді вона завагітніла від  співака та актора Джастіна Тімберлейка, який не сильно зрадів таким новинам.

Про це співачка розповіла у своїй книзі "Жінка в мені", фрагмент якої опублікували у журналі People.

Читайте також:

Не був готовий до батьківства

Стосунки 17-річної Брітні Спірс та 18-річного Джастіна Тімберлейка розпочалися в 1999 році й тривали три роки — у 2002 пара розійшлася. Виявляється, у цей період Брітні завагітніла від Джастіна і спочатку навіть зраділа цьому.

"Це було неочікувано, але для мене це не було трагедією. Я так любила Джастіна. Я завжди сподівалася, що колись у нас буде сім’я. Просто це сталося набагато раніше, ніж я очікувала", — розповіла Брітні у мемуарах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cosmopolitan (@cosmopolitan)

Проте реакція Джастіна була не тією, на яку розраховувала Спірс. Виконавець не зрадів.

"Він сказав, що ми ще не готові мати дитину в нашому житті, що ми занадто молоді. Впевнена, що люди зненавидять мене за це, але я погодилася не народжувати дитину. Не знаю, чи це було правильним рішенням", — поділилася Брітні Спірс.

 

Співачка стверджує, що якби не реакція Тімберлейка, то ніколи б не зробила цього. Також вона зазначила, що це одна з найболючіших подій в її житті.

Через 20 років співак публічно попросив вибачення у Брітні, а згодом навіть підтримав її під час судового процесу щодо звільнення від батьківської опіки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

Нагадаємо, ексчоловік Брітні Спірс зізнався, чи шукає їй заміну.

Також ми писали, що розлучена Брітні Спірс пише другий том мемуарів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі