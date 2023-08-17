Брітні Спірс верхи на коні анонсувала незвичну для себе покупку
Схоже, в американської співачки Брітні Спірс розблокували деякі банківські рахунки. Останнім часом 41-річна попспівачка влаштовує шопінг за шопінгом. Нещодавно артистка придбала жердину для полденсу та стриптизу. А зараз здивувала підписників анонсом нової покупки.
Про це Брітні повідомила у своєму Instagram.
Пересідає на коня
Попспівачка, в автопарку якої далеко не одна автівка, вирішила відкрити для себе новий спосіб пересування. Спірс сфотографувалася верхи на коні та анонсувала, що купить його або ж іншого жеребця. Поки вона не може визначитися.
До цього Брітні завжди купувала невеликих собак, як у своєї подруги, світської левиці Періс Гілтон. Хто буде доглядати за конем та які в співачки плани (спортивні чи аматорські), Спірс не повідомила.
"Скоро куплю коня. Так багато варіантів, що важко! Кінь на ім'я Софі обо інший на ім'я Роар? Я не можу прийняти рішення. Чи варто мені приєднатися до товариства й одягнути рожевий ковбойський капелюх? У будь-якому випадку я думаю, що знайшла свою найкращу точку з Ревом", — повідомила Брітні та оприлюднила ім’я жеребця на фото.
Коментарі під публікацією Спірс вимкнула, аби в черговий раз не наражати себе на хейт від користувачів соцмереж.
Нагадаємо, раніше ми писали, що адвокати співака Джастіна Тімберлейка та актора Коліна Фаррелла погрожують Брітні Спірс судом.