Брітні Спірс верхи на коні анонсувала незвичну для себе покупку

Співачка Брітні Спірс. Фото: Google

Схоже, в американської співачки Брітні Спірс розблокували деякі банківські рахунки. Останнім часом 41-річна попспівачка влаштовує шопінг за шопінгом. Нещодавно артистка придбала жердину для полденсу та стриптизу. А зараз здивувала підписників анонсом нової покупки.

Про це Брітні повідомила у своєму Instagram.

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Пересідає на коня

Попспівачка, в автопарку якої далеко не одна автівка, вирішила відкрити для себе новий спосіб пересування. Спірс сфотографувалася верхи на коні та анонсувала, що купить його або ж іншого жеребця. Поки вона не може визначитися.

До цього Брітні завжди купувала невеликих собак, як у своєї подруги, світської левиці Періс Гілтон. Хто буде доглядати за конем та які в співачки плани (спортивні чи аматорські), Спірс не повідомила.

"Скоро куплю коня. Так багато варіантів, що важко! Кінь на ім'я Софі обо інший на ім'я Роар? Я не можу прийняти рішення. Чи варто мені приєднатися до товариства й одягнути рожевий ковбойський капелюх? У будь-якому випадку я думаю, що знайшла свою найкращу точку з Ревом", — повідомила Брітні та оприлюднила ім’я жеребця на фото.

Коментарі під публікацією Спірс вимкнула, аби в черговий раз не наражати себе на хейт від користувачів соцмереж.

Нагадаємо, раніше ми писали, що адвокати співака Джастіна Тімберлейка та актора Коліна Фаррелла погрожують Брітні Спірс судом.