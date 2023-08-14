Брітні Спірс купила жердину для стриптизу та напівоголеною зняла пікантне відео

Співачка Брітні Спірс. Фото: Google

До дивакуватих танців в соцмережах від американської співачки Брітні Спірс багато хто з її шанувальників вже звик. На цьому 41-річна артистка вирішила не зупинятися — вона придбала жердину для стриптизу.

Відповідне відео з’явилось в її Instagram.

Читайте також:

Міняє професію?

Вже багато років Спірс не виступає на сцені. Відсутність гастролей, на яких вона влаштовувала запальні танці, Брітні компенсує завдяки домашнім відео. В різному одязі артистка відривається під музику. Але інколи її вирази обличчя та рухи лякають користувачів соцмереж.

Співачка вирішила додати полунички у свій контент. Спірс розповіла, що купила жердину для стриптизу, яку встановила прямо у своєму маєтку. Для тест-драйву артистка одягла відвертий купальник леопардового стилю. Брітні вирішила займатися полденсом та показала шанувальникам перші успіхи в цьому напрямку.

Втім, Брітні не в курсі, чи сподобався підписникам її напівстриптиз. Очікуючи цунамі хейту у свій бік, співачка вимкнула коментарі. Відзначимо, що у свої попередні виступи Брітні не раз танцювала навколо жердини. Втім домашні відео з нею не знімала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс шокувала історією невдалого ботоксу. Також ми розповідали, що співачка залучила чоловіка та собак до своїх "шалених" танців перед камерою.