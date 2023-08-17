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Бритни Спирс верхом на коне анонсировала необычную для себя покупку

17 августа 2023 08:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бритни Спирс верхом на коне анонсировала необычную для себя покупку
Певица Бритни Спирс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Похоже, у американской певицы Бритни Спирс разблокировали некоторые банковские счета. В последнее время 41-летняя поп-певица устраивает шоппинг за шоппингом. Недавно артистка приобрела шест для полденса и стриптиза. А сейчас удивила подписчиков анонсом новой покупки.

Об этом Бритни сообщила в своем Instagram.

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Поп-певица, в автопарке которой далеко не один автомобиль, решила открыть для себя новый способ передвижения. Спирс сфотографировалась верхом на коне и анонсировала, что купит его или другого жеребца. Пока она не может определиться.

До этого Бритни всегда покупала небольших собак, как у своей подруги, светской львицы Пэрис Хилтон. Кто будет ухаживать за конем и какие у певицы планы (спортивные или аматорские), Спирс не сообщила.

"Скоро куплю лошадь. Так много вариантов, что трудно! Лошадь по имени Софи или другая по имени Роар? Я не могу принять решение. Стоит ли мне присоединиться к обществу и одеть розовую ковбойскую шляпу? В любом случае я думаю, что нашла свою лучшую точку с Ревом", — сообщила Бритни и обнародовала имя жеребца на фото.

Комментарии под публикацией Спирс выключила, чтобы в очередной раз не подвергать себя хейту от пользователей соцсетей.

Напомним, ранее мы писали, что адвокаты певца Джастина Тимберлейка и актера Колина Фаррелла угрожают Бритни Спирс судом.

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