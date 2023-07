Адвокати Джастіна Тімберлейка та Коліна Фаррелла погрожують Брітні Спірс судом

Співачка Брітні Спірс. Фото: Google

Вже цієї восени, 24 жовтня, американська співачка Брітні Спірс випустить власні мемуари, які отримали назву The Woman In Me ("Жінка в мені"). Втім реліз довгоочікуваної книги від володарки премії "Ґреммі" відбувся б і раніше. Цьому завадили адвокати співака Джастіна Тімберлейка та ірландського актора Коліна Фаррелла.

Про це повідомляє видання The Sun.

Чого вимагають знаменитості від Спірс

Вихід відвертих мемуарів Брітні був відкладений на чотири місяці через позови, подані адвокатами колишніх бойфрендів. Співак та актор зажадали ознайомитись зі змістом книги, перш ніж та піде до друку.

Адвокати Тімберлейка та Фаррелла подадуть до суду на 41-річну співачку, якщо деякі уривки з мемуарів не будуть видалені.

"Вони вимагали переглянути її книгу заздалегідь і були непохитними в тому, що деякі речі мають бути видалені. У книзі багато приголомшливих історій, але Джастін і Колін усвідомлювали, що про це може бути розказано", — заявило джерело таблоїда.

Саме через це реліз книги й затримали на чотири місяці. Судячи з того, що видавничий дім Gallery Books оголосив дату продажу мемуарів та ціну (32,99 долара), всі питання з адвокатами зірок були вирішені. Втім, знаючи спонтанність Спірс, вона могла й залишити спогади та нічого не видаляти. Що лише на руку видавництву — судити будуть не компанію, а Брітні. Бо продаж книги збільшиться.

Обкладинка книги Брітні Спірс. Фото: britneybook.com

Відзначимо, що з Джастіном Тімберлейком Спірс зустрічалася з 1999 по 2002 роки, і нібито з ним й позбулася цноти. А ось з Фареллом Брітні закрутила роман 2003-го. Втім ірландський актор інтрижку зі співачкою заперечував.

