Брітні Спірс вперше за два роки побачила своїх синів — відео

Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears

Американська співачка Брітні Спірс нарешті помирилася зі своїми двома синами. Вперше за декілька років зірка зустріла Різдво з 18-річним Джейданом та 19-річним Шоном.

Щасливими відео з одним із синів знаменитість поділилася в Instagram.

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Співачка не могла стримати радісних емоцій від довгоочікуваного возз'єднання зі своїми синами. У своєму блогу Брітні поділилася своїм щастям із підписниками.

Спірс опублікувала відео разом із Джедайном. У кадрі зіркова матуся позувала поруч із сином та ніжно поцілувала його у щоку. Джейдан разом із мамою привітався із її шанувальниками та привітав їх із Різдвом.

Старший син співачки Шон, за її словами також зустрів свято разом із нею, щоправда, на відео хлопець не показався.

"Найкраще Різдво в моєму житті! Я не бачила своїх хлопчиків два роки! Сльози радості, буквально схожу з розуму, кожен день сповнений любові та благословення! У мене немає слів, дякую тобі, Ісусе!", — написала зірка.

Нагадаємо, що протягом декількох років у Брітні були напружені стосунки із синами від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна. 2021 року співачку остаточно позбавили батьківської опіки, а її спілкування із дітьми зійшло нанівець. Джедайн та Шон уникали своєї матері через її скандальну поведінку та дивні відео у соцмережах.

Однак декілька місяців тому Брітні все ж таки вирішила змінити своє життя та зробити усе задля примирення з синами.

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