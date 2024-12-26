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Брітні Спірс вперше за два роки возз'єдналася з синами — відео

26 грудня 2024 13:30
Марія Покровська - Редактор
Брітні Спірс вперше за два роки побачила своїх синів — відео
Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears
Марія Покровська - Редактор

Американська співачка Брітні Спірс нарешті помирилася зі своїми двома синами. Вперше за декілька років зірка зустріла Різдво з 18-річним Джейданом та 19-річним Шоном.

Щасливими відео з одним із синів знаменитість поділилася в Instagram.

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Брітні Спірс вперше за два роки побачила синів

Співачка не могла стримати радісних емоцій від довгоочікуваного возз'єднання зі своїми синами. У своєму блогу Брітні поділилася своїм щастям із підписниками. 

Спірс опублікувала відео разом із Джедайном. У кадрі зіркова матуся позувала поруч із сином та ніжно поцілувала його у щоку. Джейдан разом із мамою привітався із її шанувальниками та привітав їх із Різдвом. 

Старший син співачки Шон, за її словами також зустрів свято разом із нею, щоправда, на відео хлопець не показався.

"Найкраще Різдво в моєму житті! Я не бачила своїх хлопчиків два роки! Сльози радості, буквально схожу з розуму, кожен день сповнений любові та благословення! У мене немає слів, дякую тобі, Ісусе!", — написала зірка.

Нагадаємо, що протягом декількох років у Брітні були напружені стосунки із синами від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна. 2021 року співачку остаточно позбавили батьківської опіки, а її спілкування із дітьми зійшло нанівець. Джедайн та Шон уникали своєї матері через її скандальну поведінку та дивні відео у соцмережах.

Однак декілька місяців тому Брітні все ж таки вирішила змінити своє життя та зробити усе задля примирення з синами.

Раніше ми писали, що співачка кинула наркотики та почала психотерапію, аби повернути довіру дітей.

Також Максим Галкін поділився щасливими фото Алли Пугачової з їхньою донькою.

Брітні Спірс відносини Різдво закордонні зірки сини

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:29 Під час голосування за членів антикорради Міноборони стався збій

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