Бритни Спирс впервые за два года увидела своих сыновей

Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс наконец-то помирилась со своими двумя сыновьями. Впервые через несколько лет звезда встретила Рождество с 18-летним Джейданом и 19-летним Шоном.

Счастливыми видео с одним из сыновей знаменитость поделилась в Instagram.

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Певица не могла сдержать радостных эмоций от долгожданного воссоединения со своими сыновьями. В своем блоге Бритни поделилась своим счастьем с подписчиками.

Спирс опубликовала видео вместе с Джедайном. В кадре звездная мамочка позировала рядом с сыном и нежно поцеловала его в щеку. Джейдан вместе с мамой поздоровался с поклонниками и поздравил их с Рождеством.

Старший сын певицы Шон, по ее словам, также встретил праздник вместе с ней, правда, на видео парень не показался.

"Лучшее Рождество в моей жизни! Я не видела своих мальчиков два года! Слезы радости, буквально схожу с ума, каждый день полон любви и благословения! У меня нет слов, спасибо тебе, Иисус!", — написала звезда.

Напомним, что в течение нескольких лет у Бритни были напряжены отношения с сыновьями от бывшего мужа Кевина Федерлайна. В 2021 году певицу окончательно лишили родительской опеки, а ее общение с детьми сошло на нет. Джедайн и Шон избегали своей матери из-за ее скандального поведения и странных видео в соцсетях.

Однако несколько месяцев назад Бритни решила изменить свою жизнь и сделать все для примирения с сыновьями.

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