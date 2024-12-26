Максим Галкін показав щасливу Аллу Пугачову з 11-річною донькою — фото

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Російський шоумен Максим Галкін та співачка Алла Пугачова за кордоном відсвяткували Різдво. Примадонна показалася біля новорічної ялинки разом зі своєю молодшою донькою Лізою.

Світлиною Галкін поділився в Instagram.

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Зіркова родина, яка після переїзду з РФ мешкає в Ізраїлі, вже почала святкування.

Галкін показав у своєму блогу, як Пугачова позувала біля святкової ялинки разом із їхньою 11-річною донькою Лізою. Зірка та її дочка обрали новорічні family look — затишні светри та картаті штани. Щаслива співачка усміхалася на камеру, ніжно обіймаючи доньку за плечі.

Алла Пугачова з донькою. Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Передноворічний настрій", — підписав фото артист.

Нагадаємо, напередодні Максим Галкін українською мовою звернувся до шанувальників у Різдво.

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