Максим Галкін показав щасливу Аллу Пугачову з 11-річною донькою — фото

Галкін показав щасливу Пугачову з донькою на різдвяному фото
Російський шоумен Максим Галкін та співачка Алла Пугачова за кордоном відсвяткували Різдво. Примадонна показалася біля новорічної ялинки разом зі своєю молодшою донькою Лізою.
Світлиною Галкін поділився в Instagram.
Пугачова замилувала обіймами з 11-річною донькою
Зіркова родина, яка після переїзду з РФ мешкає в Ізраїлі, вже почала святкування.
Галкін показав у своєму блогу, як Пугачова позувала біля святкової ялинки разом із їхньою 11-річною донькою Лізою. Зірка та її дочка обрали новорічні family look — затишні светри та картаті штани. Щаслива співачка усміхалася на камеру, ніжно обіймаючи доньку за плечі.
"Передноворічний настрій", — підписав фото артист.
Нагадаємо, напередодні Максим Галкін українською мовою звернувся до шанувальників у Різдво.
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