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Адель зізналася, що підхопила грибкову інфекцію в інтимному місці

19 червня 2023 19:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Адель зізналася, що підхопила грибкову інфекцію в інтимному місці
Співачка Адель. Фото: instagram.com/adele/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Адель не приховує від прихильників власні проблеми. Зірка ділиться сердечним болем у піснях, а фізичним — в інтерв'ю.

Про це пише Page Six.

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Концерти в Лас-Вегасі Адель запам'ятає надовго. Адже під час виступів вона підчепила інфекцію — паховий дерматомікоз.

"Ніколи не знала про існування цього. Під час своїх концертів я виступаю у Spanx, щоб вбрання на мені сиділо гарно. Я багато пітнію і майже сиджу на власному поті", — поділался співачка і додала, що, щоб впоратися з проблемою, лікар прописав їй спеціальний крем.

Паховий дерматомікоз — свербіж, який також називають tinea cruris, є грибковою інфекцією шкіри, яка виникає в теплих, вологих місцях, часто в паху, сідницях і внутрішній частині стегон.

Раніше стало відомо, що через 15 місяців після придбання маєтку в актора Сильвестра Сталлоне Адель розпочала масштабний ремонт. Артистка купила будинок у зірки "Роккі" за $58 мільйонів.

Нагадаємо, відому британську співачку Адель помітили разом з її нареченим, спортивним агентом Річем Полом, який старше за неї на сім років. Пара відвідала корт гри "Лейкерс" проти "Голден Стейт Уорріорз", який проходив у Лос–Анджелесі.

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