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Брюнетка с глубоким декольте и "кровавым" маникюром — Адель не узнать

29 октября 2023 16:57
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Брюнетка с глубоким декольте и "кровавым" маникюром — Адель не узнать
Адель на концерте. Фото: instagram.com/adele
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

На днях певица Адель шокировала поклонников неожиданным образом. Звезда появилась на сцене во время своего концерта с длинными темными волосами, ярким макияжем и пугающим маникюром.

Фото себя в необычном виде опубликовала в Instagram.

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Оказалось, что кардинальные изменения во внешности Адель это часть ее хэллоуинского образа.

 

Адель концерт
Адель на концерте. Фото: instagram.com/adele

На концерте, который проходил накануне Хэллоуина, певица предстала в образе Мортиши Адамс из фильма "Семейка Адамсов".

 

Адель
Адель в необычном виде. Фото: instagram.com/adele

На сцену звезда вышла в длинном черном платье с декольте, вместо обычно светлых волос у Адель были длинные темные косы.

Адель
Адель на концерте. Фото: instagram.com/adele
Адель
Адель на концерте. Фото: instagram.com/adele

Образ дополнил яркий макияж и длинные красные ногти.

 

Адель
Маникюр Адель. Фото: instagram.com/adele

Напомним, Адель была заподозрена в тайной свадьбе.

Также мы писали, что Адель призналась, что подхватила грибковую инфекцию в интимном месте.

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