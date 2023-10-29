Брюнетка с глубоким декольте и "кровавым" маникюром — Адель не узнать
На днях певица Адель шокировала поклонников неожиданным образом. Звезда появилась на сцене во время своего концерта с длинными темными волосами, ярким макияжем и пугающим маникюром.
Фото себя в необычном виде опубликовала в Instagram.
Перевоплотилась в Мортишу Адамс
Оказалось, что кардинальные изменения во внешности Адель это часть ее хэллоуинского образа.
На концерте, который проходил накануне Хэллоуина, певица предстала в образе Мортиши Адамс из фильма "Семейка Адамсов".
На сцену звезда вышла в длинном черном платье с декольте, вместо обычно светлых волос у Адель были длинные темные косы.
Образ дополнил яркий макияж и длинные красные ногти.
Напомним, Адель была заподозрена в тайной свадьбе.
Также мы писали, что Адель призналась, что подхватила грибковую инфекцию в интимном месте.
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