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Брюс Уиллис впервые появился на публике после новостей о неизлечимой деменции: видео

3 марта 2023 12:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Брюс Уиллис впервые появился на публике после новостей о неизлечимой деменции
Американский актер Брюс Уиллис
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом месяце семья американского актера Брюса Уиллиса объявила, что он страдает лобно-височной деменцией. Эта болезнь не поддается лечению. Впервые с тех пор кинозвезда попал в объективы папарацци.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Звезда фильмов "Пятый элемент", "Крепкий орешек", "Армагеддон" и других встретился с друзьями в Санта-Монике, Калифорния (США). 67-летний актер был одет в синюю толстовку, черные брюки и серую шапку. Свой образ Брюс дополнил чёрными часами.

В последний раз Уиллиса видели на публике в конце января, когда он вышел пообедать с друзьями в Лос-Анджелесе. Это было всего за несколько недель до того, как диагноз его деменция был обнародован.

Отметим, что по болезни Брюс Уиллис уже написал завещание. Наследие актера оценивается в 250 миллионов долларов. Согласно завещанию, практически все получит его нынешняя семья: вторая жена Эмма Хеминг и две дочери в этом браке — восьмилетняя Эвелин Пенн и десятилетняя Мейбл Рэй.

Также мы рассказывали, что голливудский актер Том Сайзмор, известный по фильмам "Перл-Харбор", "Черный ястреб", "Спасти рядового Райана" и многих других был госпитализирован в клинику. Причиной послужила аневризма, обнаруженная в головном мозге кинозвезды. Впрочем, врачи дали семье Сайзмора неутешительные прогнозы.

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