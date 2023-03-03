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Агентство "Місячне сяйво" 40 років потому: як змінилися легендарні актори

3 березня 2023 06:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Актори з серіалу Місячне сяйво: як виглядають сьогодні — фото
Виконавці головних ролей в серіалі "Агентство "Місячне сяйво"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Рівно 38 років тому в ефір американського телеканалу ABC вийшов перший епізод детективного серіалу "Агентство "Місячне сяйво". На той час воно було найдорожчим по виробництву за епізод. І це попри те, що головні ролі зіграли маловідомі на той час актори Брюс Вілліс та Сібілл Шеперд. Саме телешоу 1980-х зробило їх зірками.

Новини.LIVE розкаже, як змінились за майже 40 років знаменитості.

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Про шоу та зйомки

На роль Медді ще задовго до початку виробництва серіалу була затверджена Сібілл Шеперд. А ось виконавця ролі її напарника Девіда Еддісона телебоси шукали дуже довго. Актора Гарлі Вентона рекомендувала сама Сібілл. Втім, з трьох тисяч кандидатів щасливий квиток дістався саме Брюсу Віллісу. 

Через це між виконавцями головних ролей одразу пробігла чорна кішка. На знімальному майданчику в акторів було чимало розбіжностей. Вони майже не розмовляли одне з одним. Втім, на рейтингу це не позначалось.

Проблеми почались в третьому сезоні. Тоді Сіббілл була вагітна, а Брюс знімався у фільмі "Міцний горішок". Актори часто запізнювались на майданчик, через що багато сцен телесеріалу просто не встигали зняти. Згодом, проєкт покинув його творець, Ґлен Ґордон Карон. 

Після п’ятого сезону шоу закрили в 1989 році. За цей час вийшли 66 серій. 

Сібілл Шеперд

Виконавиця ролі директорки детективної агенції "Місячне світло" під час виходи серіалу отримала безліч шанувальників та славу. За роль Медді Сібілл отримала одразу дві премії "Золотий глобус".

Наразі кар'єра 73-річної актриси налічує понад 70 проєктів. Але у світ вона останнім часом виходить лише з тростиною. Вже понад 20 років Шеперд бореться з меланомою.

Страшний діагноз і трагедія, що послідувала за ним (пожежа в будинку) підкосили сили Сібілл. В середині нульових вона взяла паузу в роботі. Пізніше їй вдалося повернутися до зйомок: у 2014 році вона зіграла в комедії "Міс Переполох".

Хвороба пішла в ремісію. Проте акторка досі відвідує лікарні між зйомками. Яких зараз не так і багато. 

Брюс Вілліс 

Зйомки в культовому серіалі також принесли актору премію "Золотий глобус". У фільмографії Брюса куди більше відомих фільмів, ніж в його колеги. "П’ятий елемент", "Армагеддон", "Кримінальне чтиво", "Шосте відчуття" — лише частина кінохітів, в яких грав Віліс. 

Особисте життя актора також активно обговорювали в пресі. Його шлюб з акторкою Демі Мур був одним з найпопулярніших в Голлівуді. Тож і розлучення вийшло гучним. Зараз колишні залишаються друзями. 

Демі з доньками підтримують Вілліса. Як і його колега по серіалу "Агентство "Місячне сяйво", він важко хворий. Через це йому довелось нещодавно завершити свою кар’єру. Все через те, що він не може запам'ятовувати текст та почуватися впевнено на знімальному майданчику. Брюс хворий невиліковною формою деменції.

Через це Брюс Вілліс вже написав заповіт. Спадщина актора оцінюється у 250 мільйонів доларів. Згідно з заповітом, практично все отримає його нинішня родина: друга дружина Емма Гемінг та дві доньки в цьому шлюбі — восьмирічна Евелін Пенн і десятирічна Мейбл Рей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька хворого на деменцію Брюса Вілліса опублікувала сторіз, в якому висловила свій поточний стан. Також ми розповідали, що голлівудського актора Тома Сайзмора, відомого за фільмами "Перл-Харбор", "Чорний яструб", "Врятувати рядового Райана" та багатьох інших було госпіталізовано до клініки. Причиною стала аневризма, виявлена в головному мозку кінозірки. Втім, лікарі дали родині Сайзмора невтішні прогнози.

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