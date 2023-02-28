В зірки Перл-Харбор Тома Сайзмора не має шансів на одужання — що вирішує родина актора

Голлівудський актор Том Сайзмор

Нещодавно голлівудського актора Тома Сайзмора, відомого за фільмами "Перл-Харбор", "Чорний яструб", "Врятувати рядового Райана" та багатьох інших було госпіталізовано до клініки. Причиною стала аневризма, виявлена в головному мозку кінозірки. Втім, лікарі дали родині Сайзмора невтішні прогнози.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Деталі

Том Сайзмор не має жодної надії на одужання після того, як він переніс аневризму головного мозку, повідомила його родина. 61-річний актор перебуває у комі у відділенні інтенсивної терапії медичного центру Providence Saint Joseph у Лос-Анджелесі (США) з моменту госпіталізації 18 лютого.

Представник Сайзмора, Чарльз Лаго, опублікував заяву від імені родини кінозірки.

"Лікарі повідомили його родині, що більше немає надії, і рекомендували прийняти рішення про відключення від систем життя. Зараз сім’я вирішує це питання. Ми просимо зберегти приватність для його родини в цей важкий час, і вони хочуть подякувати всім за сотні отриманих повідомлень підтримки та молитов", — йдеться в заяві.

Актор відомий за багатьма успішними проєктами. Він зіграв сержанта Майкла Хорвата в оскароносному фільмі Стівена Спілберга "Врятувати рядового Раяна", детектива Джека Скагнетті у стрічці Олівера Стоуна "Природжені вбивці", підполковника Денні МакНайта у стрічці "Чорний яструб".

У фільмографії актора є картини "Перл-Харбор", "Ворог держави", а також культовий класичний серіал Девіда Лінча "Твін Пікс". 2000 року Сайзмор отримав номінацію на премію "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у мінісеріалі Річарда Пірса "Захист свідків".

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