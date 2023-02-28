В зірки Перл-Харбор Тома Сайзмора не має шансів на одужання — що вирішує родина актора

Жодної надії: що лікарі порадили родині госпіталізованої зірки фільму "Перл-Харбор"
Нещодавно голлівудського актора Тома Сайзмора, відомого за фільмами "Перл-Харбор", "Чорний яструб", "Врятувати рядового Райана" та багатьох інших було госпіталізовано до клініки. Причиною стала аневризма, виявлена в головному мозку кінозірки. Втім, лікарі дали родині Сайзмора невтішні прогнози.
Про це повідомляє видання The Guardian.
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Том Сайзмор не має жодної надії на одужання після того, як він переніс аневризму головного мозку, повідомила його родина. 61-річний актор перебуває у комі у відділенні інтенсивної терапії медичного центру Providence Saint Joseph у Лос-Анджелесі (США) з моменту госпіталізації 18 лютого.
Представник Сайзмора, Чарльз Лаго, опублікував заяву від імені родини кінозірки.
"Лікарі повідомили його родині, що більше немає надії, і рекомендували прийняти рішення про відключення від систем життя. Зараз сім’я вирішує це питання. Ми просимо зберегти приватність для його родини в цей важкий час, і вони хочуть подякувати всім за сотні отриманих повідомлень підтримки та молитов", — йдеться в заяві.
Актор відомий за багатьма успішними проєктами. Він зіграв сержанта Майкла Хорвата в оскароносному фільмі Стівена Спілберга "Врятувати рядового Раяна", детектива Джека Скагнетті у стрічці Олівера Стоуна "Природжені вбивці", підполковника Денні МакНайта у стрічці "Чорний яструб".
У фільмографії актора є картини "Перл-Харбор", "Ворог держави", а також культовий класичний серіал Девіда Лінча "Твін Пікс". 2000 року Сайзмор отримав номінацію на премію "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у мінісеріалі Річарда Пірса "Захист свідків".
Нагадаємо, раніше ми писали, що в голлівудського актора Брюса Вілліса діагностували найскладнішу форму деменції.