Бруно Марс, який мав вчора виступати у Тель-Авіві, не виходить на зв'язок

Співак Бруно Марс. Фото: instagram.com/brunomars

Відомий американський співак Бруно Марс мав 7 жовтня виступити в Ізраїлі, в Тель-Авіві. Через напад на Ізраїль терористичного угрупування ХАМАС і початок війни, команда співака відмінила концерт. Проте сам виконавець на зв'язок з фанами так і не вийшов.

В Instagram Бруно Марса, який він активно веде, не зявилося жодного допису, навіть про скасування концерту.

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Невідомо, де він зараз

Так як атака ХАМАС на Ізраїль розпочалася 7-го жовтня — у день концерту Бруно Марса — співак вочевидь вже мав знаходитися в країні.

Після офіційної інформації про скасування концерту, прихильники виконавця почали вимагати від нього особистого звернення та думки щодо нападу. Ізраїльтяни хочуть, щою Бруно Марс публічно підтримав їх країну.

Проте, Бруно Марс і досі мовчить. Більше того, невідомо, де він наразі перебуває, адже переважну більшість авіарейсів з і до країни скасували.

Видання The Times of Israel пише, що зірку нібито бачили у аеропорту Тель Авіва ще вчора вранці. Проте, якщо роздивитися людину, яку прийняли за Бруно Марса, можна побачити, що татуювання у них різні. Та і зовнішність людини в аеропорту не зовсім схожа на зовнішність зірки, хіба що зачіска і борода.

Ніби Бруно Марс в аеропорту Тель-Авіва. Фото: timesofisrael.com

Тож, цілком можливо, що Бруно Марс зараз, як і інші мешканці і гості Ізраїлю, ховається у бомбосховищі.

Нагадаємо, Андрій Макаревич, який живе в Ізраїлі, розповів де він зараз перебуває.

Також ми писали, що Галкін, який переїхав з Пугачовою до Ізраїлю, вийшов на зв'язок.