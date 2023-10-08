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Бруно Марс, який мав вчора виступати у Тель-Авіві, не виходить на зв'язок

8 жовтня 2023 17:12
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Бруно Марс, який мав вчора виступати у Тель-Авіві, не виходить на зв'язок
Співак Бруно Марс. Фото: instagram.com/brunomars
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Відомий американський співак Бруно Марс мав 7 жовтня виступити в Ізраїлі, в Тель-Авіві. Через напад на Ізраїль терористичного угрупування ХАМАС і початок війни, команда співака відмінила концерт. Проте сам виконавець на зв'язок з фанами так і не вийшов. 

В Instagram Бруно Марса, який він активно веде, не зявилося жодного допису, навіть про скасування концерту. 

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Невідомо, де він зараз

Так як атака ХАМАС на Ізраїль розпочалася 7-го жовтня — у день концерту Бруно Марса — співак вочевидь вже мав знаходитися в країні. 

 

Після офіційної інформації про скасування концерту, прихильники виконавця почали вимагати від нього особистого звернення та думки щодо нападу. Ізраїльтяни хочуть, щою Бруно Марс публічно підтримав їх країну. 

Проте, Бруно Марс і досі мовчить. Більше того, невідомо, де він наразі перебуває, адже переважну більшість авіарейсів з і до країни скасували.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bruno Mars (@brunomars)

Видання The Times of Israel пише, що зірку нібито бачили у аеропорту Тель Авіва ще вчора вранці. Проте, якщо роздивитися людину, яку прийняли за Бруно Марса, можна побачити, що татуювання у них різні. Та і зовнішність людини в аеропорту не зовсім схожа на зовнішність зірки, хіба що зачіска і борода. 

 

Ніби Бруно Марс в аеропорту Тель-Авіва. Фото: timesofisrael.com

Тож, цілком можливо, що Бруно Марс зараз, як і інші мешканці і гості Ізраїлю, ховається у бомбосховищі. 

Нагадаємо, Андрій Макаревич, який живе в Ізраїлі, розповів де він зараз перебуває.

Також ми писали, що Галкін, який переїхав з Пугачовою до Ізраїлю, вийшов на зв'язок. 

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