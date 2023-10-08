Бруно Марс, який мав вчора виступати у Тель-Авіві, не виходить на зв'язок
Відомий американський співак Бруно Марс мав 7 жовтня виступити в Ізраїлі, в Тель-Авіві. Через напад на Ізраїль терористичного угрупування ХАМАС і початок війни, команда співака відмінила концерт. Проте сам виконавець на зв'язок з фанами так і не вийшов.
В Instagram Бруно Марса, який він активно веде, не зявилося жодного допису, навіть про скасування концерту.
Невідомо, де він зараз
Так як атака ХАМАС на Ізраїль розпочалася 7-го жовтня — у день концерту Бруно Марса — співак вочевидь вже мав знаходитися в країні.
Після офіційної інформації про скасування концерту, прихильники виконавця почали вимагати від нього особистого звернення та думки щодо нападу. Ізраїльтяни хочуть, щою Бруно Марс публічно підтримав їх країну.
Проте, Бруно Марс і досі мовчить. Більше того, невідомо, де він наразі перебуває, адже переважну більшість авіарейсів з і до країни скасували.
Видання The Times of Israel пише, що зірку нібито бачили у аеропорту Тель Авіва ще вчора вранці. Проте, якщо роздивитися людину, яку прийняли за Бруно Марса, можна побачити, що татуювання у них різні. Та і зовнішність людини в аеропорту не зовсім схожа на зовнішність зірки, хіба що зачіска і борода.
Тож, цілком можливо, що Бруно Марс зараз, як і інші мешканці і гості Ізраїлю, ховається у бомбосховищі.
Нагадаємо, Андрій Макаревич, який живе в Ізраїлі, розповів де він зараз перебуває.
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