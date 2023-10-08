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Бруно Марс, который должен был вчера выступать в Тель-Авиве, не выходит на связь

8 октября 2023 17:12
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Бруно Марс, который должен был вчера выступать в Тель-Авиве, не выходит на связь
Певец Бруно Марс. Фото: instagram.com/brunomars
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Известный американский певец Бруно Марс должен был 7 октября выступить в Израиле, в Тель-Авиве. Из-за нападения на Израиль террористической группировки ХАМАС и начала войны команда певца отменила концерт. Однако сам исполнитель на связь с фанами так и не вышел.

В Instagram Бруно Марса, который он активно ведет, не появилось ни одного сообщения, даже об отмене концерта.

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Неизвестно, где он сейчас

Так как атака ХАМАС на Израиль началась 7 октября — в день концерта Бруно Марса — певец, очевидно, уже должен был находиться в стране.

 

После официальной информации об отмене концерта, поклонники исполнителя потребовали от него личного обращения и мнения относительно нападения. Израильтяне хотят, что Бруно Марс публично поддержал их страну.

Тем не менее, Бруно Марс до сих пор молчит. Более того, неизвестно, где он находится, ведь подавляющее большинство авиарейсов из и в страну отменили.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bruno Mars (@brunomars)

The Times of Israel пишет, что звезду якобы видели в аэропорту Тель-Авива еще вчера утром. Однако, если рассмотреть человека, которого приняли за Бруно Марса, можно увидеть, что татуировки у них разные. Да и внешность человека в аэропорту не совсем похожа на внешность звезды, разве что прическа и борода.

 

Как Бруно Марс в аэропорту Тель-Авива. Фото: timesofisrael.com

Итак, вполне возможно, что Бруно Марс сейчас, как и другие жители и гости Израиля, прячется в бомбоубежище.

Напомним, живущий в Израиле Андрей Макаревич рассказал, где он сейчас находится.

Также мы писали, что Галкин , переехавший из Пугачевой в Израиль, вышел на связь.

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