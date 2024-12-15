Принц Вільям розповів, як святкуватиме Різдво

Принц Уельський, Вільям. Фото: Reuters

Принц Уельський розкрив подробиці про майбутню різдвяну зустріч в колі королівської родини. Принц Вільям зізнався, що запрошено багато гостей.

Про це пише People.

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Під час свого візиту в Булфорд принц Уельський розкрив подробиці про свої плани на Різдво.

"Ми будемо в Норфолку, в Сандрінгемі. На Різдво нас буде 45. Буде не тихо, буде гамірно", — сказав він під час прогулянки із солдатами.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон разом зі своїми трьома дітьми — 11-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою і 6-річним принцом Луї — готуються відзначити свято з королем Чарльзом і більшістю членів королівської сім'ї в Сандрінгемі, маєтку в Норфолку, який вже давно став традиційним місцем святкування Різдва. Принц Уельський зізнався, що до свята залишилися лічені дні, проте він ще не підготувався.

Хоча маєток буде повен гостей, інсайдери видання зазначають, що принц Гаррі і Меган Маркл не отримали запрошення на цьогорічне святкування та проведуть Різдво в США.

Щорічна зустріч у Сандрінгемському будинку напередодні Різдва є давньою королівською традицією. Король Чарльз і королева Камілла прийматимуть родину на Святвечір. В цей день королівська родина обмінюється недорогими подарунками.

Ми писали, що Дональд Трамп після візиту до Франції розсекретив деталі розмови з принцом Вільямом.

Також стало відомо, чому сестра майбутнього короля проігнорувала різдвяний концерт Кейт Міддлтон.