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Будет шумно — принц Уильям раскрыл планы на Рождество

15 декабря 2024 12:48
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Принц Уильям рассказал, как будет праздновать Рождество
Принц Уэльский, Уильям. Фото: Reuters
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Принц Уэльский раскрыл подробности о предстоящей рождественской встрече в кругу королевской семьи. Принц Уильям признался, что приглашено много гостей.

Об этом пишет People.

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Во время своего визита в Булфорд принц Уэльский раскрыл подробности о своих планах на Рождество.

"Мы будем в Норфолке, в Сандрингеме. На Рождество нас будет 45. Будет не тихо, будет шумно", — сказал он во время прогулки с солдатами.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со своими тремя детьми — 11-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи — готовятся отметить праздник с королем Чарльзом и большинством членов королевской семьи в Сандрингеме, поместье в Норфолке, которое уже давно стало традиционным местом празднования Рождества. Принц Уэльский признался, что до праздника остались считанные дни, однако он еще не подготовился.

Хотя в имении будет полно гостей, инсайдеры издания отмечают, что принц Гарри и Меган Маркл не получили приглашения на празднование этого года и проведут Рождество в США.

Ежегодная встреча в Сандрингемском доме в канун Рождества является древней королевской традицией. Король Чарльз и королева Камилла будут принимать семью на Сочельник. В этот день королевская семья обменивается недорогими подарками.

Мы писали, что Дональд Трамп после визита во Францию рассекретил детали разговора с принцем Уильямом.

Также стало известно, почему сестра будущего короля проигнорировала рождественский концерт Кейт Миддлтон.

традиции семья принц Уильям Рождество королевская семья

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