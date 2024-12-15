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Раніше, ніж очікувалося — принц Вільям скоро може стати королем

15 грудня 2024 08:49
Марія Покровська - Редактор
Принц Вільям може стати королем раніше — подробиці
Принц Вільям. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales
Марія Покровська - Редактор

У британській королівській родині незабаром можуть статися серйозні зміни. Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон можуть стати королем та королевою раніше, ніж планувалося.

Таке припущення зробила королівський біограф Саллі Беделл Сміт у інтерв'ю People.

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Приступити до королівських обов'язків завчасно принц Вільям може через хворобу свого батька. Король Чарльз не втрачає оптимізму та має успіхи у боротьбі із онкологією, однак велике навантаження стає важкою ношею для монарха.

"Хоча король виконує свої обов'язки з властивою йому рішучістю, йому довелося піти на обмеження під час лікування від раку. В результаті Вільям взяв на себе більше обов'язків, і вони з Кейт почали готуватися до своїх майбутніх ролей раніше, ніж очікували", — поділилася біограф.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми
Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Звісно, у королівській родині також акцентують увагу і на самопочутті принцеси Кейт, яка також проходила курс хіміотерапії.

"Є відчуття затишшя перед бурею. Вони стоять у черзі на найбільшу роботу в їхньому житті, і, звичайно, здоров'я Кейт було на першому місці, але це також дозволило всім зробити крок назад і зрозуміти, що є важливим зараз", — каже інсайдер.

Однак у палаці вже серйозно готуються до того, що найближчим часом монарх може змінитися. Особливо після того, як принц Вільям замість батька разом зі світовими лідерами взяв участь в офіційному відкритті Собору Паризької Богоматері у Парижі.

Ми писали, що Дональд Трамп після візиту до Франції розсекретив деталі розмови з принцом Вільямом.

Також стало відомо, чому сестра майбутнього короля проігнорувала різдвяний концерт Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон принц Вільям король Чарльз ІІІ королівська родина Велика Британія

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