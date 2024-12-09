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Сестра принца Вільяма проігнорувала різдвяний захід Кейт Міддлтон

9 грудня 2024 16:09
Марія Покровська - Редактор
Принцеса Євгенія проігнорувала концерт Кейт Міддлтон — яка причина
Принцеса Євгенія. Фото: instagram.com/princesseugenie
Марія Покровська - Редактор

Цьогорічний різдвяний концерт, який влаштувала Кейт Міддлтон, відвідали чимало членів великої королівської родини. Однак на заході не з'явилася принцеса Євгенія.

Ймовірну причину відсутності двоюрідної сестри принца Вільяма повідомило видання Express.

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Різдвяна коляда "Разом на Різдво", що відбулася у Вестмінстерському абатстві, стала першим урочистим заходом Кейт після того, як в неї діагностували онкологію.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми на різдвяному концерті
Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми на різдвяному концерті. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Підтримати  принцесу Вельську приїхали майже усі члени родини. Однак принцеса Євгенія, як повідомляють королівські джерела, вирішила провести цей час зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком та двома синами, Августом і Ернестом.

Принцеса Йоркська та її діти вирушили до Португалії, де наразі перебуває її обранець. Як відомо, Бруксбенк працює у компанії Discovery Land Company.

Принцеса Євгенія зі своїм чоловіком
Принцеса Євгенія зі своїм чоловіком. Фото: instagram.com/princesseugenie

Останнім часом родина живе на дві країни. Тож не так давно Євгенія та Джек придбали віллу в Португалії. Щоправда, поки що, за словами інсайдерів, маєток перебуває у стадії ремонту.

"Вілла в Португалії — це більше інвестиція, ніж щось інше, і будівництво ще навіть не завершено", — кажуть джерела.

Нагадаємо, король Чарльз та королева Каміла представили свою різдвяну листівку.

Також ми писали, що королева Камілла на тлі хвороби поділилася подробицями про своє самопочуття.

Кейт Міддлтон концерт Різдво королівська родина Принцеса Євгенія

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