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Будинок досі на продажу, — Світлана Тарабарова розповіла про фінансові труднощі

2 жовтня 2023 15:41
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Будинок досі на продажу" — Світлана Тарабарова розповіла про фінансові труднощі
Співачка Світлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Співачка Світлана Тарабарова і досі продає свій будинок, адже її родина зараз має фінансові труднощі.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю Люкс ФМ

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Світлана Тарабарова з родиною за кілька років до повномасштабного вторгнення переселилися у красивий новий будинок на Київщині. Співачка розповідала, що це будинок її мрії. Більша частина контенту в Instagram зірки саме звідти.

 

Проте нерухомість вони взяли у кредит. Але після 24 лютого 2022-го співачка повністю втратила свій дохід, через що вони разом з чоловіком вирішили продавати будинок. 

За останній рік ситуація з роботою покращилася, проте фінансові труднощі у родині Світлани не закінчилися. Більше того, 5 місяців тому виконавиця народила третю дитину — донечку Поліну, тому витрат у родини наразі більше. А будинок виплачувати змоги і досі немає, зізналася Тарабарова. 

 

"Будинок досі на продажу. Звичайно, ми чекаємо, можливо, якісь кредити відкриються від країни, можливо, іпотека. Ще не вирішили це питання. Ну, звичайно, дуже хочеться, щоб ми продовжували тут жити. Але як буде", — сказала співачка в інтерв’ю. 

Також вона розповіла, що має зараз дуже насичений графік, адже бути мамою трьох маленьких дітей і працювати дуже важко. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Світлана Тарабарова гнівно висловилася про Потапа. 

Також ми повідомляли, що Тарабарова розповіла, як її мама почувається після евакуації з Херсона.

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