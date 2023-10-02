"Дом до сих пор на продаже" — Светлана Тарабарова рассказала о финансовых трудностях

Певица Светлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova

Певица Светлана Тарабарова до сих пор продает свой дом, ведь ее семья и сейчас испытывает финансовые трудности.

Об этом звезда рассказала в интервью Люкс ФМ.

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Светлана Тарабарова с семьей за несколько лет до полномасштабного вторжения переселилась в красивый новый дом в Киевской области. Певица рассказывала, что это дом ее мечты. Большая часть контента в Instagram звезды как раз оттуда.

Но недвижимость они взяли в кредит. И после 24 февраля 2022 певица полностью потеряла свой доход из-за чего они вместе с мужем решили продавать дом.

За последний год ситуация с работой улучшилась, однако финансовые затруднения в семье Светланы не закончились. Более того, 5 месяцев назад исполнительница родила третьего ребенка — дочь Полину, поэтому расходов у семьи больше. А дом выплачивать возможности до сих пор нет, призналась Тарабарова.

"Дом до сих пор на продаже. Конечно, мы ждем, возможно, какие-то кредиты откроются от страны, возможно, ипотека. Еще не решили этот вопрос. Ну, конечно, очень хочется, чтобы мы продолжали здесь жить. Но как будет" , – сказала певица в интервью.

Также она рассказала, что имеет сейчас очень насыщенный график, ведь быть мамой троих маленьких детей и работать очень тяжело.

Напомним, ранее мы писали, что Светлана Тарабарова гневно высказалась о Потапе.

Также мы сообщали, что Тарабарова рассказала, как ее мама чувствует себя после эвакуации из Херсона.