Тарабарова публічно засудила Потапа за його пісню – образила її

Українська артистка Світлана Тарабарова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка, авторка пісень і композиторка Світлана Тарабарова дала відверте інтерв’ю. Під час нього популярна артистка і мати трьох дітей розповіла, що вона думає про українського репера та продюсера Потапа.

Про це Світлана Тарабарова розповіла каналу "Телеканал ДОМ" в YouTube.

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Українська артистка зазначила, що Потап встиг втратити довіру людей під час повномасштабної війни. Зокрема, Світлана розповіла про пісню відомого виконавця під назвою "Волонтер", яка отримала дуже багато різних реакцій.

За словами артистки, люди повинні знаходити в собі сили просити вибачення у тих, кого вони образили.

Українська співачка Світлана Тарабарова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Треба тримати руку на пульсі та бути на одній хвилі з людьми. Олексій 100% втратив цю руку на пульсі, тому що написати таке про українських дівчат — це дуже образливо! Я не у формі, але відчула, як мені неприємно і боляче. Але, настільки я знаю, Олексій вибачився. Ми маємо стати такими людьми, що, коли хтось багато робить, а ще і знаходить в собі сили вибачитися — це круто, він подає приклад: накосячив — будь ласка, вибачайся", — заявила Світлана Тарабарова.

Що співачка думає про Віталія Козловського

Українська артистка висловилася й про співака Віталія Козловського, з яким вона не так давно випустила спільну пісню під назвою "Струни". Вона висловилася щодо того, що український артист нещодавно вступив до лав Збройних сил України.

Світлана вважає, що Віталій є справжнім чоловіком, який одразу ж пішов на службу після отримання повістки. Вона навіть порівняла його з Потапом. Артистка також зазначила, що вона пишається Віталієм Козловським, який зараз служить у ЗСУ.

Співак Віталій Козловський у лавах ЗСУ. Фото: Instagram Віталія Козловського

"Він, як справжній чоловік, — отримав повістку і не "спетляв", як кажуть, не почав розповідати, що вступає в "іспанську тероборону". Я пишаюся ним! Коли він надіслав цю пісню і запропонував з ним співати, я плакала, адже ця пісня торкається душі з перших секунд", — зізналася українська співачка.

Що співачка робить зараз

Українська артистка з початку повномасштабної війни активно співає для захисників, дає різні благодійні концерти і пише пісні. Нещодавно Світлана привітала українських воїнів з Днем ППО, виступивши перед ними.

"Зараз на кожному своєму концерті кажу, що "літай, як на крилах" — це про наши Повітряні сили)). Друзі, бажаю чистого неба та багато F-16). А якщо серйозно, то головне побажання можна почути в пісні, і навіть звук літака, який в той час відправляється на бойовий виліт, здається в наш час органічним...", — підписала співачка свої кадри в соцмережі Instagram.

Публікація української співачки Світлани Тарабарової. Фото: скриншот з Instagram

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