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Тарабарова розповіла, як її мама почувається після евакуації з Херсона

24 липня 2023 13:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тарабарова розповіла, як її мама почувається після евакуації з Херсона
Світлана Тарабарова з мамою. Фото: instagram.com/tarabarova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Світлана Тарабарова вивезла своїх батьків з Херсону у грудні. Зірка розповіла, як її найрідніші люди почуваються зараз.

Фото з мамою зірка поділилася у своєму Instagram.

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Болить бачити, як руйнують рідне місто

Співачка Світлана Тарабарова на фото ніно обіймає маму. Артистка зізнається, жінці непросто бути далеко від рідного дому.

 

Світлана Тарабарова з мамою. Фото: instagram.com/tarabarova/

 

Світлана Тарабарова з мамою. Фото: instagram.com/tarabarova/

"Мама. Мій оберіг, моє натхнення. Так хочу, щоб вона посміхалась. Я щаслива, що мої батьки зараз поруч. Але вони все одно дуже дуже сумують за домом…І кожного дня намагаюсь відволікати їх від новин про Херсон...це майже неможливо, адже болить бачити, як руйнують рідне місто…Але такі обійми, такі моменти разом — безцінні. Все, що зараз тримає — це прості людські щирі емоції, підтримка. Бережіть своїх рідних, час жити заради людей. Маємо вистояти", — прокоментувала Тарабарова.

Раніше Світлана Тарабарова вперше розкрила ім'я, яке вони з чоловіком обрали для доньки.

Бабуся Даші Астаф’євої живе на Дніпропетровщині. За словами зірки, у селі її бабусі, як і в десятках міст і селищ нашої країни, немає води, і невідомо, коли вона зʼявиться. Для приватного господарства — це катастрофа.

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