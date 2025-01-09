Будинок зірки "Пліткарки" Лейтон Містер за 6,5 млн доларів згорів — жахливі фото

Американська акторка Лейтон Містер. Фото: instagram/itsmeleighton

Дім відомої американської акторки Лейтон Містер, яка стала надзвичайно популярною після зйомок в "Пліткарці", згорів під час масштабної пожежі в Каліфорнії. Це був її спільний будинок з чоловіком Адамом Броуді.

Про це пише Page Six.

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Невеличкий маєток акторки Лейтон Містер та її коханого Адама Броуді згорів під час пожеж в Лос-Анджелесі. Будинок коштував 6,5 мільйонів доларів та мав: 5 спалень, 6 ванних кімнат і чудовий вид на океан.

Будинок Лейтон Містер і її чоловіка. Фото: pagesix.com

Будинок Лейтон Містер до пожежі. Фото: pagesix.com

На фотографіях видно, що полум'я знищило дах, всі поверхи, гараж та територію навколо будинку. Самі власники поки що ситуацію не коментують, однак очевидно, що їхній дім практично повністю знищила стихія.

Будинок Лейтон Містер і її чоловіка згорів. Фото: pagesix.com

Нагадаємо, як постраждали інші голлівудські зірки від масштабних пожеж в Каліфорнії. Також переможниця "Холостяка" Олександра Шульгіна покинула Лос-Анджелес через високий рівень небезпеки.