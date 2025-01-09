Будинок зірки "Пліткарки" Лейтон Містер за 6,5 млн доларів згорів — жахливі фото

Будинок зірки "Пліткарки" згорів дотла в Лос-Анджелесі
Дім відомої американської акторки Лейтон Містер, яка стала надзвичайно популярною після зйомок в "Пліткарці", згорів під час масштабної пожежі в Каліфорнії. Це був її спільний будинок з чоловіком Адамом Броуді.
Про це пише Page Six.
Будинок зірки "Пліткарки" за 6,5 млн доларів згорів
Невеличкий маєток акторки Лейтон Містер та її коханого Адама Броуді згорів під час пожеж в Лос-Анджелесі. Будинок коштував 6,5 мільйонів доларів та мав: 5 спалень, 6 ванних кімнат і чудовий вид на океан.
На фотографіях видно, що полум'я знищило дах, всі поверхи, гараж та територію навколо будинку. Самі власники поки що ситуацію не коментують, однак очевидно, що їхній дім практично повністю знищила стихія.
Нагадаємо, як постраждали інші голлівудські зірки від масштабних пожеж в Каліфорнії. Також переможниця "Холостяка" Олександра Шульгіна покинула Лос-Анджелес через високий рівень небезпеки.
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