Дом звезды "Сплетницы" Лейтон Мистер за 6,5 млн долларов сгорел - ужасные фото

Дом звезды "Сплетницы" сгорел дотла в Лос-Анджелесе
Дом известной американской актрисы Лейтон Мистер, которая стала чрезвычайно популярной после съемок в "Сплетнице", сгорел во время масштабного пожара в Калифорнии. Это был ее совместный особняк с мужем Адамом Броуди.
Об этом пишет Page Six.
Дом звезды "Сплетницы" за 6,5 млн долларов сгорел
Небольшой особняк актрисы Лейтон Мистер и ее возлюбленного Адама Броуди сгорел во время пожаров в Лос-Анджелесе. Дом стоил 6,5 миллионов долларов и имел: 5 спален, 6 ванных комнат и великолепный вид на океан.
На фотографиях видно, что пламя уничтожило крышу, этажи, гараж и территорию вокруг дома. Сами владельцы пока что ситуацию не комментируют, однако очевидно, что их дом практически полностью уничтожила стихия.
Напомним, как пострадали другие голливудские звезды от масштабных пожаров в Калифорнии. Также победительница "Холостяка" Александра Шульгина покинула Лос-Анджелес из-за высокого уровня опасности.
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