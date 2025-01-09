Дом звезды "Сплетницы" Лейтон Мистер за 6,5 млн долларов сгорел - ужасные фото

Американская актриса Лейтон Мистер. Фото: instagram/itsmeleighton

Дом известной американской актрисы Лейтон Мистер, которая стала чрезвычайно популярной после съемок в "Сплетнице", сгорел во время масштабного пожара в Калифорнии. Это был ее совместный особняк с мужем Адамом Броуди.

Об этом пишет Page Six.

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Небольшой особняк актрисы Лейтон Мистер и ее возлюбленного Адама Броуди сгорел во время пожаров в Лос-Анджелесе. Дом стоил 6,5 миллионов долларов и имел: 5 спален, 6 ванных комнат и великолепный вид на океан.

Дом Лейтон Мистер и ее мужа. Фото: pagesix.com

Дом Лейтон Мистер до пожара. Фото: pagesix.com

На фотографиях видно, что пламя уничтожило крышу, этажи, гараж и территорию вокруг дома. Сами владельцы пока что ситуацию не комментируют, однако очевидно, что их дом практически полностью уничтожила стихия.

Дом Лейтон Мистер и ее мужа сгорел. Фото: pagesix.com

Напомним, как пострадали другие голливудские звезды от масштабных пожаров в Калифорнии. Также победительница "Холостяка" Александра Шульгина покинула Лос-Анджелес из-за высокого уровня опасности.