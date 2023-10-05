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"Буенос сера, сеньоріта!" — Макс Барських випустив нове відео про його день в Іспанії

5 жовтня 2023 16:37
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Буенос сера, сеньоріта!" — Макс Барських випустив нове відео про його день в Іспанії
Співак Макс Барських. Фото Instagram: max_barskih
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

У Макса Барських триває великий Європейський тур. Він вже виступив у столиці Португалії Лісабоні і вирушив до Іспанії. У своїх соцмережах співак започаткував рубрику "Щоденник туру". 

Нове відео, у якому Макс розповідає про свій день, опублікував в Instagram.

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Макс Барських у рамках Європейського туру приїхав у Марбелью, що в Іспанії, і вже відспівав там концерт. Про свій день і концерт розповів у відео. 

 

Макс показав, як просинається в готелі, збирається і йде на сніданок. Попри те, що співак прийшов занадто пізно, сніданок йому все ж приготували.

 

Скриншот з відео з Instagram: 
max_barskih

Потім він вирушив на прогулянку біля моря. Зізнався, що море в Іспанії йому не так сподобалося, як у нас, в Одесі.

 

Скриншот з відео з Instagram: 
max_barskih
Скриншот з відео з Instagram: 
max_barskih

Потім встиг ще позайматися у залі і вирушив на репетицію.

 

Скриншот з відео з Instagram: 
max_barskih
Скриншот з відео з Instagram: 
max_barskih

Трішки показав закулісся: як вони з командою готуються і одягаються. На відео частково потрапив і сам концерт. 

 

Скриншот з відео з Instagram: 
max_barskih

Прихильники Макса в захваті від формату його "Щоденника" і від гумору співака. Телеведуча Маша Єфросиніна у коментарях зацінила інтонацію, з якою він розповідає про свій день. 

Наступний виступ Макса Барських відбудеться в Аліканте, теж в Іспанії. 

Нагадаємо, Макс Барських показав, як проходить його день у Лісабоні. 

Також ми писали, що Макс Барських розповів про співпрацю з Аланом Бадоєвим. 

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