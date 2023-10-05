"Буенос сера, сеньоріта!" — Макс Барських випустив нове відео про його день в Іспанії
У Макса Барських триває великий Європейський тур. Він вже виступив у столиці Португалії Лісабоні і вирушив до Іспанії. У своїх соцмережах співак започаткував рубрику "Щоденник туру".
Нове відео, у якому Макс розповідає про свій день, опублікував в Instagram.
"Море таке собі, Одеса краще"
Макс Барських у рамках Європейського туру приїхав у Марбелью, що в Іспанії, і вже відспівав там концерт. Про свій день і концерт розповів у відео.
Макс показав, як просинається в готелі, збирається і йде на сніданок. Попри те, що співак прийшов занадто пізно, сніданок йому все ж приготували.
Потім він вирушив на прогулянку біля моря. Зізнався, що море в Іспанії йому не так сподобалося, як у нас, в Одесі.
Потім встиг ще позайматися у залі і вирушив на репетицію.
Трішки показав закулісся: як вони з командою готуються і одягаються. На відео частково потрапив і сам концерт.
Прихильники Макса в захваті від формату його "Щоденника" і від гумору співака. Телеведуча Маша Єфросиніна у коментарях зацінила інтонацію, з якою він розповідає про свій день.
Наступний виступ Макса Барських відбудеться в Аліканте, теж в Іспанії.
Нагадаємо, Макс Барських показав, як проходить його день у Лісабоні.
Також ми писали, що Макс Барських розповів про співпрацю з Аланом Бадоєвим.