"Буенос сера, сеньоріта!" — Макс Барських випустив нове відео про його день в Іспанії

Співак Макс Барських. Фото Instagram: max_barskih

У Макса Барських триває великий Європейський тур. Він вже виступив у столиці Португалії Лісабоні і вирушив до Іспанії. У своїх соцмережах співак започаткував рубрику "Щоденник туру".

Нове відео, у якому Макс розповідає про свій день, опублікував в Instagram.

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Макс Барських у рамках Європейського туру приїхав у Марбелью, що в Іспанії, і вже відспівав там концерт. Про свій день і концерт розповів у відео.

Макс показав, як просинається в готелі, збирається і йде на сніданок. Попри те, що співак прийшов занадто пізно, сніданок йому все ж приготували.

Скриншот з відео з Instagram:

max_barskih

Потім він вирушив на прогулянку біля моря. Зізнався, що море в Іспанії йому не так сподобалося, як у нас, в Одесі.

Скриншот з відео з Instagram:

max_barskih

Скриншот з відео з Instagram:

max_barskih

Потім встиг ще позайматися у залі і вирушив на репетицію.

Скриншот з відео з Instagram:

max_barskih

Скриншот з відео з Instagram:

max_barskih

Трішки показав закулісся: як вони з командою готуються і одягаються. На відео частково потрапив і сам концерт.

Скриншот з відео з Instagram:

max_barskih

Прихильники Макса в захваті від формату його "Щоденника" і від гумору співака. Телеведуча Маша Єфросиніна у коментарях зацінила інтонацію, з якою він розповідає про свій день.

Наступний виступ Макса Барських відбудеться в Аліканте, теж в Іспанії.

Нагадаємо, Макс Барських показав, як проходить його день у Лісабоні.

Також ми писали, що Макс Барських розповів про співпрацю з Аланом Бадоєвим.