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"Буэнос сэра, сеньорита!" — Макс Барских выпустил новое видео о его дне в Испании

5 октября 2023 16:37
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
"Буэнос сэра, сеньорита!" — Макс Барских выпустил новое видео о его дне в Испании
Певец Макс Барских. Фото Instagram: max_barskih
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

У Макса Барских продолжается обширный Европейский тур. Он уже выступил в столице Португалии Лиссабоне и отправился в Испанию. В своих соцсетях певец ведет рубрику "Дневник тура".

Новое видео, в котором Макс рассказывает о своем дне, опубликовал в Instagram.

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Макс Барских в рамках Европейского тура приехал в Марбелью в Испании и уже отпел там концерт. О своем дне и концерте рассказал в видео.

 

Макс показал, как просыпается в отеле, собирается и идет на завтрак. Несмотря на то, что певец пришел слишком поздно, завтрак ему все-таки приготовили.

 

Скриншот с видео с Instagram:
max_barskih

Затем он отправился на прогулку у моря. Признался, что море в Испании ему не так понравилось, как у нас в Одессе.

 

Скриншот с видео с Instagram:
max_barskih
Скриншот с видео с Instagram:
max_barskih

Затем успел еще позаниматься в зале и отправился на репетицию.

 

Скриншот с видео с Instagram:
max_barskih
Скриншот с видео с Instagram:
max_barskih

Немного показал закулисье: как они с командой готовятся и одеваются. На видео отчасти попал и сам концерт.

 

Скриншот с видео с Instagram:
max_barskih

Поклонники Макса в восторге от формата его "Дневника" и от юмора певца. Телеведущая Маша Ефросинина в комментариях заценила интонацию, с которой он рассказывает о своем дне.

Следующее выступление Макса Барских состоится в Аликанте, тоже в Испании.

Напомним, Макс Барских показал, как проходит его день в Лиссабоне.

Также мы писали, что Макс Барских рассказал о сотрудничестве с Аланом Бадоевым.

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