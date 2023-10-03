Відверті кадри і казкові види: Макс Барських показав, як проходить його день у Лісабоні
У Макса Барських розпочався великий Європейський тур. Розпочав він його зі столиці Португалії — Лісабону. У своїх соцмережах співак започаткував рубрику "Щоденник туру".
Перше відео, у якому він розповідає про свій день, опублікував в Instagram.
Розповів про свій день
Макс Барських у рамках Європейського туру приїхав у Лісабон і вже відспівав перший концерт. Про свій день у столиці Португалії розповів у відео.
Він показав як просинається, збирається, зачарував неймовірним видом на океан зі свого готельного номеру. Після сніданку Макс вирушив гуляти Лісабоном і показав деякі красоти у відео.
Ближче до вечора вирушив готуватися до виступу. Співак частково показав і розповів про те, як минув перший концерт його туру. Після нього у Барських відбулася зустріч з фанами.
Виконавець був дуже задоволений концертом і своїм днем. А його прихильники були у захваті від його "Щоденника" і вже чекають на наступні відео в Instagram виконавця.
Нагадаємо, Макс Барських розповів про співпрацю з Аланом Бадоєвим.
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