Відверті кадри і казкові види: Макс Барських показав, як проходить його день у Лісабоні

Співак Макс Барських. Фото Instagram: max_barskih

У Макса Барських розпочався великий Європейський тур. Розпочав він його зі столиці Португалії — Лісабону. У своїх соцмережах співак започаткував рубрику "Щоденник туру".

Перше відео, у якому він розповідає про свій день, опублікував в Instagram.

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Розповів про свій день

Макс Барських у рамках Європейського туру приїхав у Лісабон і вже відспівав перший концерт. Про свій день у столиці Португалії розповів у відео.

Скриншот с відео з Instagram:

max_barskih

Скриншот с відео з Instagram:

max_barskih

Він показав як просинається, збирається, зачарував неймовірним видом на океан зі свого готельного номеру. Після сніданку Макс вирушив гуляти Лісабоном і показав деякі красоти у відео.

Скриншот с відео з Instagram:

max_barskih

Скриншот с відео з Instagram:

max_barskih

Ближче до вечора вирушив готуватися до виступу. Співак частково показав і розповів про те, як минув перший концерт його туру. Після нього у Барських відбулася зустріч з фанами.

Скриншот с відео з Instagram:

max_barskih

Скриншот с відео з Instagram:

max_barskih

Скриншот с відео з Instagram:

max_barskih

Виконавець був дуже задоволений концертом і своїм днем. А його прихильники були у захваті від його "Щоденника" і вже чекають на наступні відео в Instagram виконавця.

Скриншот с відео з Instagram:

max_barskih

Нагадаємо, Макс Барських розповів про співпрацю з Аланом Бадоєвим.

Також ми розповідали, що Макс Барських висловився про українізацію своєї творчості.