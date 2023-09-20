Чи подобається Максу Барських працювати з Аланом Бадоєвим – артист чесно зізнався

Співак Макс Барських під час виступу на радіостанції "Наше Радіо". Фото: скриншот з YouTube

Український співак Макс Барських дав інтерв’ю, в якому розповів про своє творче життя. Зокрема, відомий виконавець чесно висловився про свою співпрацю з режисером і продюсером Аланом Бадоєвим, з яким він працює вже дуже давно.

Інтерв’ю з Максом Барських розмістили на порталі Insider.

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Співпраця з Аланом Бадоєвим

Відомий артист зізнався, що головним секретом гарної співпраці є взаєморозуміння та вміння слухати навіть у найважчі моменти. Втім, цьому Макс та Алан навчилися лише з часом, адже на початку між ними цього зовсім не було.

Український співак подякував своєму продюсеру за те, що він є "очима" його музики та вміє помічати те, що не помічають інші. Макс Барських вважає, що в них ідеальна команда.

Український співак Макс Барських на інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з YouTube

"Головний секрет полягає в розумінні один одного, умінні слухати та прислухатися навіть у моменти, коли готові повбивати одне одного! Але це прийшло з часом. Я неймовірно вдячний долі за свою команду на чолі з Аланом, бо він — очі моєї музики. Так, як він, її не бачить ніхто. У нас ідеальна команда!", — чесно зізнається Макс Барських.

Відомий виконавець пояснив, в яких умовах створюються його хіти з Аланом Бадоєвим. За словами артиста, вони можуть трохи випити та під музику починати писати разом. Спочатку вони працюють над розвитком та доповненням, а вже потім реалізують.

Співак Макс Барських і продюсер Алан Бадоєв у кліпі на пісню "Can't get you out of my head". Фото: скриншот з YouTube

Втім, не завжди в них ідеальні стосунки, в них можуть виникати суперечки на знімальному майданчику, коли всі вже втомилися.

"Ми можемо зібратися, випити келих шампанського, увімкнути музику і просто почати брейнштормити. Якщо це "саме та" ідея й відгукується в мені, ми її розвиваємо, домовнюємо, змінюємо… І згодом переходимо до реалізації. Щодо творчих суперечок, вони трапляються в кожній команді. У нашому випадку це частіше відбувається на знімальному майданчику, коли всі страшенно втомлені", — каже український співак.

Відомий артист Макс Барських під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Серйозний конфлікт між Бадоєвим і Барських

Нещодавно український артист згадував найсерйознішу сварку з продюсером. Він розповів, як колись Алан Бадоєв хотів, щоб він був у жіночій сукні в одній сцені кліпу на пісню "Хочу танцювати". Макс відмовив, через що Алан на нього образився та не хотів далі знімати кліп.

"Одного разу на зніманнях кліпу "Хочу танцевать", там було багато образів. І один з образів, за задумом Алана, що я мав бути в жіночій сукні... Він вигадав собі ідею, а я зрозумів, що це занадто, у нас люди не готові до цього...Ми так сильно посварилися, що він хотів скасовувати знімання", — згадав Макс Барських.

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