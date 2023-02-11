Як виглядає офіційна емблема коронації Чарльза III і до чого тут компанія Apple

Букінгемський палац представив офіційну емблему коронації Чарльза III: до чого тут компанія Apple
Вже на початку травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. Підготовка до цієї події йде повним ходом. Букінгемський палац представив офіційну емблему коронації.
Про це йдеться на сайті королівської родини.
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Автором емблеми став колишній глава з дизайну компанії Apple, Джонатан Айв. Раніше він відповідав за зовнішній вигляд пристроїв iPhone, iPad, iPod та MacBook з 1997 по 2019 роки.
Дизайн емблеми коронації підкреслює любов британського монарха до природи. Це поєднання представників флори чотирьох держав Сполученого Королівства: троянди Англії, будяки Шотландії, нарцису Уельсу і трилисника Північної Ірландії. Ці квіти стали елементами корони, яку покладуть на голову Чарльза III під час урочистої коронації.
Герб виконаний у кольорах прапора Великої Британії: на білому фоні корона синього кольору, обрамлена малюнками чотирьох рослин, виконаними в червоному кольорі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що дата коронації Чарльза III збіглася з днем народження члена королівської родини, сина принца Гаррі та Меган Маркл, Арчі. Також ми розповідали, що британський гурт Spice Girls хочуть об'єднати заради виступу на коронації Чарльза III.