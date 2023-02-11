Как выглядит официальная эмблема коронации Чарльза III и при чем здесь компания Apple

Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации Чарльза III: при чем здесь компания Apple
Уже в начале мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) состоится коронация Чарльза III. Подготовка к этому событию идет полным ходом. Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации.
Об этом говорится на сайте королевской семьи.
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Подробности
Автором эмблемы стал бывший глава по дизайну компании Apple, Джонатан Айв. Ранее он отвечал за внешний вид устройств iPhone, iPad, iPod и MacBook с 1997 по 2019 годы.
Дизайн эмблемы коронации подчеркивает любовь британского монарха к природе. Это сочетание представителей флоры четырех государств Соединенного Королевства: розы Англии, чертополоха Шотландии, нарцисса Уэльса и трехлиственника Северной Ирландии. Эти цветы стали элементами короны, которую возложат на голову Чарльза III во время торжественной коронации.
Герб выполнен в цветах флага Великобритании: на белом фоне корона синего цвета обрамлена рисунками четырех растений, выполненными в красном цвете.
Напомним, ранее мы писали, что дата коронации Чарльза III совпала с днем рождения члена королевской семьи, сына принца Гарри и Меган Маркл, Арчи. Также мы рассказывали, что британскую группу Spice Girls хотят объединить ради выступления на коронации Чарльза III.