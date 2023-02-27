Бумбокс и Сергей Жадан представили саундтрек к фильму Мирный-21

Кадр из фильма "Мирный-21"

На прошлой неделе на большие экраны вышла военная экшн-драма режиссера Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21". Это история о стремлении к свободе, доверию и преданности, основанная на реальных событиях. Саундтрек "Правда" к фильму записал группа "Бумбокс" и писатель Сергей Жадан.

Видео на композицию доступно на YouTube.

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Припев песни создал фронтмен группы "Бумбокс", защитник Украины Андрей Хливнюк. Куплеты написал писатель, общественный деятель Сергей Жадан. Усеин Бекиров создал музыку и аранжировку.

"Припев написал под впечатлением от куплетов Жадана. Это песня о людях, на которых держится наш драный и ковыляющий мир", — поделился Андрей Хливнюк.

В видеоработе использовали кадры из фильма, перекликающиеся с идеей и содержанием песни.

"Я оставил мелодию Андрея и сделал оркестровый вариант, изменив гармонию и грув. Я был рад прикоснуться к творчеству группы "Бумбокс" как кинокомпозитор. Для меня большая честь работать с Ахтемом Сеитаблаевым", —рассказал Усеин Бекиров, автор музыки к саундтреку и музыкальный композит фильма.

Напомним, ранее мы писали, что 10 гривен с каждого проданного билета на фильм "Мирный-21" направят на покупку разведывательно-ударного комплекса (РУК) со 120-мм минометами для 111 отдельной бригады территориальной обороны Луганской области. Комплекс состоит из шести минометов и трех пикапов, а также средств связи, питания, аэроразведки, оптики. Цель сбора — 10 млн 800 тысяч гривен.