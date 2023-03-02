Іво Бобул перепросив за свої слова про меркантильних жінок

"Був неправий": Іво Бобул перепросив за інтерв’ю, в якому назвав жінок "меркантильними"
Співак Іво Бобул вибачився за скандальне інтерв'ю Еммі Антонюк. У ньому зірка назвав жінок "меркантильними" та "розбещеними".
Відповідне звернення він опублікував у своєму Instagram.
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Виконавець у своєму сторіс в Instagram написав, що не думав, що може так "засмутити когось своїми висловлюваннями". Чоловік щиросердно покаявся за свої слова.
Також співак пригадав і своїх зіркових колег і наголосив, що вони "завжди були талановитими та цілеспрямованими людьми, з великими амбіціями та жагою до життя".
"І я був неправильний, коли звинуватив їх у "меркантильності" та "розбалуваності". Ще раз вибачаюсь за свої образливі слова та сподіваюся на ваше прощення", — написав він.
Нагадаємо, зірка 1990-х, співак Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу. В інтерв’ю з блогеркою Еммою Антонюк 69-річний артист висловився щодо сучасних жінок. Він назвав їх "меркантильними" та "розпещеними".
Раніше ми писали, що Іво Бобул зізнався, хто заважав йому будувати кар'єру. Також ми розповідали, що Оля Цибульська вперше за 20 років показала свого чоловіка.