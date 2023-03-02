Иво Бобул извинился за свои слова о меркантильных женщинах

Певец заявил, что не думал, что может кого-то так расстроить

Певец Иво Бобул принес извинения за скандальное интервью Эмме Антонюк. В нем звезда назвал женщин "меркантильными" и "избалованными".

Соответствующее обращение он опубликовал в своем Instagram.

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Исполнитель в своем сторис в Instagram написал, что не думал, что может так "расстроить кого-то своими высказываниями". Мужчина чистосердечно покаялся за свои слова.

Также певец вспомнил и своих звездных коллег и подчеркнул, что они "всегда были талантливыми и целеустремленными людьми, с большими амбициями и жаждой жизни".

"И я был неверен, когда обвинил их в "меркантильности" и "разбалованности". Еще раз извиняюсь за свои оскорбительные слова и надеюсь на ваше прощение", — написал он.

Напомним, звезда 1990-х певец Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала. В интервью с блоггершей Эммой Антонюк 69-летний артист высказался по поводу современных женщин. Он назвал их "меркантильными" и "избалованными".

Раньше мы писали, что Иво Бобул признался, кто мешал ему строить карьеру. Также мы рассказывали, что Оля Цыбульская впервые за 20 лет показала своего мужа.