Иво Бобул извинился за свои слова о меркантильных женщинах

"Был неправ": Иво Бобул извинился за интервью, в котором назвал женщин "меркантильными"
Певец Иво Бобул принес извинения за скандальное интервью Эмме Антонюк. В нем звезда назвал женщин "меркантильными" и "избалованными".
Соответствующее обращение он опубликовал в своем Instagram.
-
"Активность падает": в полиции рассказали о ситуации с распространением движения ЧВК "Редан"
-
Иран ждет от рф ПВО С-400, но может оказаться в ловушке Израиля
-
Массированные атаки рф могут остаться в прошлом — Гуменюк
-
В Копенгагене неизвестные вандалы раскрасили "Русалочку" в цвета российского флага
-
Забарный готовится вернуться на поле: известны сроки
-
В Одессе продолжается акция "Сдай кровь — спаси жизнь": как присоединиться
-
Еще больше справок: изменен список документов для выезда за границу во время войны
-
лукашенко встретился с Си Цзиньпинем: чью сторону займет Пекин в войне против Украины
-
Никаких песен на русском: кто первыми увидят новую концертную программу Оли Поляковой
-
Посол назвал три поворотных момента войны в Украине: один из них происходит сейчас
Подробности
Исполнитель в своем сторис в Instagram написал, что не думал, что может так "расстроить кого-то своими высказываниями". Мужчина чистосердечно покаялся за свои слова.
Также певец вспомнил и своих звездных коллег и подчеркнул, что они "всегда были талантливыми и целеустремленными людьми, с большими амбициями и жаждой жизни".
"И я был неверен, когда обвинил их в "меркантильности" и "разбалованности". Еще раз извиняюсь за свои оскорбительные слова и надеюсь на ваше прощение", — написал он.
Напомним, звезда 1990-х певец Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала. В интервью с блоггершей Эммой Антонюк 69-летний артист высказался по поводу современных женщин. Он назвал их "меркантильными" и "избалованными".
Раньше мы писали, что Иво Бобул признался, кто мешал ему строить карьеру. Также мы рассказывали, что Оля Цыбульская впервые за 20 лет показала своего мужа.